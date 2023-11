Vybíráme tepelné čerpadlo: Na co dát pozor?

Tepelná čerpadla se v posledních letech stávají hitem a není se čemu divit. Ceny energií drasticky stouply a tepelné čerpadlo představuje spolehlivý zdroj, který je ve srovnání s elektrokotlem několikanásobně efektivnější. Ovšem není čerpadlo jako čerpadlo. Na co byste si tedy měli dát pozor, aby se váš sen o levném teple nerozplynul jak pára nad hrncem?

Krok 1 - Připravte dům

„Tepelné čerpadlo je jako srdce celého systému. I ten nejlepší stroj vám těžko bude sloužit, pokud k němu povedou špatné trubky,“ vysvětluje Martin Kurovský, odborník s dvacetiletou praxí, který vede oddělení tepelných čerpadel ve společnosti S-Power Energies.

Zjednodušeně řečeno: Tepelné čerpadlo byste si měli nainstalovat teprve poté, co je na něj dům připravený. Tipujete správně: v zateplených domech s novými okny funguje tepelné čerpadlo výrazně efektivněji.

Další důležitou věcí je druh vytápění. Nejlepších výsledků dosáhnete s podlahovým teplovodním topením. Překážkou ale nejsou ani radiátory. Jen musí být dostatečně velké a musí k nim vést trubky dostatečně široké aspoň jako mužský palec. Pokud jsou tenčí (což se bohužel často stává u domů z 90. let), dost možná vám férový odborník řekne, že instalace tepelného čerpadla vůbec nedává smysl. Do úzkých trubek se voda musí hnát pod mnohem vyšším tlakem, což způsobuje nežádoucí hluk, a leckdy ani to ke správnému fungování systému nestačí.

Krok 2 - Zvolte správnou velikost

Vybrat správnou velikost tepelného čerpadla bývá mnohem větší problém, než tušíte. Už proto, že na českém trhu panuje nepříjemný nešvar, kdy řada firem instaluje tepelná čerpadla, jejichž výkon odpovídá pouze 70 % reálné potřeby tepla v domě. Výsledkem pak je, že tepelné čerpadlo v zimních měsících neposkytuje dostatečný výkon. Buď je kvůli tomu v domě zima, nebo čerpadlo spíná záložní elektrický zdroj. Výsledek? Opravdu ošklivá faktura za elektřinu.

Krok 3 - Zkoumejte reálný topný faktor a energetickou třídu

Výrobci tepelných čerpadel se předhánějí v tzv. topném faktoru. Ten udává, kolikrát je čerpadlo účinnější než elektrokotel. Každý model má jinou hodnotu a ta se navíc liší podle toho, jaká je okolní teplota a jestli čerpadlo instalujete v České republice nebo Itálii. Vy se soustřeďte na tzv. celoroční topný faktor označovaný zkratkou SCOP, který by měl výrobce uvádět na štítku u každého čerpadla (podobně jako třeba u ledničky).

Z řady uvedených čísel by vás vždy měla zajímat hodnota SCOP pro venkovní teplotu 2°C. To je průměr zimní sezony v České republice. Bohužel velká část dodavatelů prezentuje hodnotu pro 7°C, která bývá podstatně líbivější. Při teplotách kolem nuly totiž tepelná čerpadla část energie spotřebují na odtávání a to hodnotu SCOP snižuje.

Taky si dejte pozor, aby uvedená hodnota odpovídala našemu podnebnému pásu. Na štítku bývají hodnoty pro teplé, střední a chladné podnebí. Česká republika spadá do středního pásma.

Konečně máte hodnoty několika výrobců. Jak s nimi naložit? „Rozdíly v řádu desetin se můžou zdát nepatrné, ovšem každá jedna desetina představuje 10 %. Rozdíl pěti desetin tak znamená rozdíl 50 %, a to je opravdu hodně,“ upozorňuje Martin Kurovský a dál radí: „Pokud je pro vás porovnávání SCOP příliš složité, porovnávejte alespoň energetickou třídu. Jakkoli se A+ může zdát ideální, vás by rozhodně měly zajímat kategorie A++ nebo A+++. Rozdíl v úsporách je ohromný.“

Krok 4 - Čím větší a těžší, tím lepší

Závěrem pár stručných tipů. Vaše budoucí spokojenost závisí mimo jiné i na tom, kolik tepelné čerpadlo váží. 150kg „krabice“ nemůže konkurovat 400kg mašině. V té první jednoduše chybí přes 200 kg součástek, které jsou opravdu důležité. Ve výsledku tak lehké čerpadlo bude mnohem víc namrzat, tudíž bude častěji spínat, naběhá mnohem víc motohodin, což sníží jeho životnost. Navíc bude podstatně hlučnější. Mimochodem, každé navýšení hluku o 3 dB naše uši vnímají jako dvojnásobnou hlasitost. Takže rozdíl 10 dB je opravdu zásadní.

Sečteno podtrženo

Opravdu porovnávejte. Zaměřte se i na to, co všechno dodavatel dává „v ceně" a za co se platí extra. Obraťte se na profíky, kteří mají dobré recenze a férový přístup.