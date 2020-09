Výběr oken nepodceňte. Kvalitní řešení přináší úspory i vyšší komfort

Poptat dva až tři dodavatele a na základě jejich nabídek vybrat podle ceny. Anebo nechat výběr dodavatele oken rovnou na stavební firmě. To jsou nejčastější cesty, které zákazníci volí při rekonstrukcích nebo stavbách svých nemovitostí.

Okna jsou přitom poměrně nákladnou investicí na roky dopředu. A pokud chcete, aby vám sloužila co nejdéle, vyplatí se věnovat jim patřičnou pozornost.

Díky konzultaci na místě najdete nejvhodnější řešení

Každý dům se chová jinak a pro každý stavební otvor existují různé možnosti, jak řešit návaznost oken na stavbu i na stínicí techniku. Proto je dobré obrátit se na výrobce oken a podrobně projít vaše požadavky – u novostaveb ideálně ještě před zahájením stavby s projektovou dokumentací v ruce.

Stále populárnější jsou velké okenní portály. U nich je nutné řešit osazení dopředu i se stavební firmou, aby vše dokonale navazovalo. (realizace firmy Vorlíček)

„Obecně doporučujeme najít si na řešení oken půl dne času a vyhledat specialistu. To je časová investice, která se desetkrát vyplatí,“ říká Roman Vorlíček ze společnosti Vorlíček – okna, dveře. „Když máme možnost se se zákazníkem setkat, lépe si ujasníme očekávání, vyhodnotíme všechny varianty, probereme jejich klady a zápory, a můžeme tak najít optimální řešení.“



Inovativní a kvalitní okna mohou dlouhodobě ušetřit

Jednou z výhod předběžné konzultace je i to, že se zákazníci mohou do detailu seznámit s nejnovějšími inovacemi, zjistit, co je možné, a hlavně posoudit jejich význam.

Platí přitom, že kvalitní provedení oken s inovativními technologiemi prodlužuje životnost oken, zvyšuje jejich bezpečnost a umožňuje ušetřit za vytápění nebo chlazení.

„Kvalitní okna se vyznačují lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi,“ uvádí Roman Vorlíček. „Inovace technologií zase umožňují například instalaci rozměrných okenních stěn. Důležitý je také výběr správného kování. Nejnovější systémy kování jsou nejen výrazně bezpečnější, ale také odolnější a lépe zabraňují svěšování okenních křídel.“

Inovativní kování nabízí větší komfort ovládání, je bezpečnější a odolnější.

Proberte návaznosti na dům i stínicí techniku

O celkovém dojmu z vašich oken rozhoduje každý detail. Zvlášť v případě instalace stínicí techniky už jde o samostatný projekt. Dobré je konzultovat napojení oken na stavbu, a především pak požadavky na stínicí techniku, zejména umístění kastlíků a vodicích lišt pro venkovní žaluzie.

Právě venkovní stínicí technika vyžaduje specifickou přípravu hrubé stavby. S tou je třeba počítat dopředu a v nejlepším případě vše řešit i se stavební firmou. Po dokončení hrubé stavby se může stát, že některá řešení již do stavebního otvoru nepůjde realizovat – nebo se zbytečně prodraží.

Při včasné konzultaci lze naprojektovat venkovní stínicí techniku tak, aby dokonale splynula s fasádou, zde je použitý skrytý kastlík a skryté vodicí lišty. (realizace firmy Vorlíček)

Ověřte si vše na vlastní oči v showroomu

Stejně jako obklady do koupelny i u nových oken je lepší nespoléhat se jen na obrázky a podívat se na ně naživo. A to nejen kvůli dekorům, ale i pro vyzkoušení různých řešení posuvných portálů či výběr kování.

Dnes navíc s výběrem pomáhají i moderní technologie. „V našem novém showroomu v Dobřejovicích u pražského okruhu máte možnost prohlédnout si varianty oken s pomocí virtuální reality, a dokonce si je i zkusit virtuálně otevřít,“ říká Roman Vorlíček.

V showroomu si můžete prohlédnout výhody a limity jednotlivých řešení na vlastní oči. (Showroom firmy Vorlíček v pražských Dobřejovicích.)

Cena je jen jeden z parametrů

Pokud tedy chcete být se svými okny spokojení i za deset let, požadujte po svém dodavateli kvalitní řešení. Rozhodnutí pro kvalitní okna totiž nikdy nebudete litovat.

Více informací k tématu najdete na www.vorlicek-okna.cz.