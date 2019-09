Výběr knihovny: Vše, co potřebujete vědět před nákupem

Knihovna na míru nebo ta z obchodu?

Investice do knihovny na míru je nákladnější záležitost a vyplatí se hlavně tehdy, pokud bydlíte v atypicky řešeném bytě či domě. V opačném případě si v obchodě přijde na své každý z nás. Nabídka je tak pestrá, že s jistotou pokryje vaše požadavky na styl, velikost i barvu.

Máte-li navíc cit pro design, otevírají se vám dveře k zajímavým kombinacím dvou a více knihoven. Hrát si můžete jak s barvami, tak dekorem, nebo dokonce povrchovou úpravou. Knihovna by ale nikdy neměla být jako pěst na oko. V místnosti musí zapadnout, aby působila dojmem, že je tu odjakživa.

Vybírejte knihovnu tak, aby splynula s prostředím a „nezabila“ tak jiné zajímavé prvky v interiéru.

Nepodceňte velikost knihovny

1. Čím větší kapacita, tím lépe

Bojíte se, že budete mít velké oči a koupíte si zbytečně velkou knihovnu? Naopak to berte jako skvělou investici do budoucna. Kapacita nové knihovny by měla být dvojnásobná, než je vaše aktuální sbírka knih. Tak máte jistotu, že pro novou knihu vždy najdete místo.

Některé knihovny dokonce vypadají lépe poloplné než přeplněné. Volný prostor můžete ponechat prázdný, nebo jej vyplnit dekoracemi od pokojových květin po zarámované fotografie.

2. Vyšší knihovna dělá dojem, ale vyžaduje více plánování

Hloubka knihovny je standardně 40 až 50 cm, ale nižší (kolem 30 cm) je praktičtější, protože zasahuje méně do prostoru. Snadno pro takový nábytek najdete místo a zároveň předejdete tendenci ukládat knihy do dvou řad. Na ty skryté v druhé řadě mnoho z nás zapomíná, a to by byla škoda.

Velkou knihovnu nemusíte pořizovat jen když máte hodně knih. Je to efektní prvek do interiéru.

A co výška? Na fotografiích v magazínu váš možná chytla za srdce knihovna vysoká až ke stropu. Pohled je to sice fascinující, ale taková knihovna bude nepraktická během úklidu i při hledání vaší oblíbené literatury. Vyřešit to můžete strategickým rozmístěním knih. Nahoru uložte jen ty, které už jste přečetli nebo víte, že se k nim hned tak nevrátíte.

Dřevěná knihovna vytváří útulno, kovová dýchá modernou

Knihovny z lamina toho snesou nejvíce, ať už jde o nárazy nebo riziko odření. Nehodí se však pro všechny typy interiérů. Kvalitnější laminované knihovny mají tzv. ABS hrany, které působí protinárazově.

Nechcete sahat hluboko do kapsy? Pořiďte si knihovnu z MDF neboli dřevovláknité desky. Ta vzniká rozsekáním zbytků různých typů dřeva. Má jemnou strukturu a je čistě přírodní. Dražší typy jsou odolnější proti odření, ale u levnějších knihoven je potřeba počítat s nízkou životností. Neošetřené MDF bývají náchylnější na vlhkost, takže je třeba dobře zvážit umístění knihovny.

Některé knihovny z MDF působí natolik věrohodně, že jsou na první pohled k nerozeznání od dřevěných.

Knihovny z masivu, nejčastěji smrku, borovice, buku a dubu, jsou opravdu nádherné a vytváří hřejivý přírodní dojem. Vyžadují ale náročnější péči, aby zůstaly dlouho krásné. Úsilí ale stojí za to, protože taková knihovna se může spolu s jejím obsahem stát i rodinným dědictvím.

Dýha je dražší variantou, ale dýchá noblesou a kvalitou. Stejně jako knihovny z masivu, tak i ty dýhované vyžadují speciální péči. Je také potřeba počítat s tím, že přírodní materiály reagují na světlo a barvy občas postupem času blednou.

Otevřená knihovna je moderní, uzavřená praktická

Mít všechny své knihy hned po ruce a moct se jimi pochlubit návštěvám. Sen nejednoho vášnivého čtenáře. V moderních interiérech je velmi oblíbeným prvkem i předělem, který zajímavě rozdělí místnost na dvě zóny. Knihovna bez dvířek je zkrátka efektní, ale přidělá vám práci s úklidem. Prach se sem dostane mnohem rychleji, což znamená častější vysávání, aby vám nánosy prachu nezpůsobily zdravotní problémy.

S dětmi myslete hlavně na bezpečí

Čím vyšší knihovna, tím větší riziko, že při sebemenším otřesu nebo nárazu spadne. Mohou to odnést nejen děti a dospělí, ale i domácí mazlíčci. Pokud jste se rozhodli pro nákup vysoké knihovny, je potřeba ji pevně přichytit ke stěně.

Když vybíráte knihovnu, ohlídejte si nosnost jednotlivých poliček. Stačí jedna kniha navíc a police se může i s vašimi knižními klenoty sesunout k zemi. V neposlední řadě myslete na spodní patra knihovny. Děti vyndavání knih baví, hlavně pokud jsou v nich pohádky. Aby jim nespadla kniha na hlavu, opatřete dvířka zámkem nebo dětskou pojistkou. Pokud jim pořídíte dětskou knihovnu do pokojíčku, máte o starost méně.

Výběr knihovny: Praktické rady na závěr