Vybavte svou zahradu nebo terasu stylovým zahradním nábytkem

Přinášíme vám tipy, jak vybrat ten správný.

Luxusní hliníkový zahradní nábytek

Zahradní nábytek může být zhotoven z nejrůznějších materiálů. Typicky se jedná o dřevo, plast nebo kov. A právě kovový nábytek v posledních letech získává na popularitě. Vyniká svým moderním designem, díky kterému skvěle zapadne do každé zahrady nebo terasy. Dodá jí totiž svěží moderní vzhled. Zároveň si můžete vybrat z mnoha barevných provedení, mezi kterými nechybí ani imitace dřeva.

Jeho další předností je dlouhá životnost a vysoká odolnost. Například designový zahradní hliníkový nábytek od značky HIGOLD z kolekcí NEW YORK a EMOTI má bezúdržbovou konstrukci, která je ošetřena práškovým lakováním, nerezaví a není potřeba ji znovu nalakovat. Část nábytku, typicky desky jídelních stolů a stolků k sedačkám, je pak z přírodního teakového dřeva, který dodává nábytku luxusní vzhled. Teakové dřevo stačí před prvním použitím nábytku ošetřit teakovým olejem. Jedná se o zcela přírodní produkt, proto může časem zešednout a zmatnit, poté však stačí dřevo jednoduše obrousit pomocí smirkového papíru a znovu ošetřit teakovým olejem. Pokud dojde k zašpinění odolného čalounění, můžete jej jen jednoduše otřít vlhkou utěrkou. Matrace tohoto krásného venkovního nábytku jsou pak vyrobeny z UV stabilního materiálu a uvnitř je rychleschnoucí pěna, takže můžete nábytek umístit i pod nekrytou terasu.

Jaký nábytek si můžete vybrat?

Při výběru venkovního nábytku nezapomeňte zohlednit, jak velký prostor máte k dispozici. Majitelé velkých zahrad si mohou dovolit vytvořit opravdu velké posezení, naopak majitelé menších teras budou poměrně limitováni.

Zároveň myslete na dostatečný počet židlí či sedaček, aby si mohla sednout nejen celá rodina, ale i případná návštěva.

Set sedacího hliníkového zahradního nábytku z kolekce NEW YORK od značky HIGOLD.

Velmi praktické pro posezení i stolování jsou venkovní jídelní soupravy New York, které jsou k dostání v e-shopu SunSystem. Ty jsou obvykle tvořeny stolem a několika židlemi nebo sedačkami. Jejich počet se přitom liší v závislosti na konkrétní sestavě.

Stylové venkovní lehátko od značky HIGOLD z kolekce EMOTI.

Pokud chcete nábytek využívat i k odpočinku (například u bazénu), vyplatí se pořízení speciálních hliníkových lehátek. Opět jsou přitom k dispozici různé velikostní varianty. Lehátka bývají typicky polohovatelná, díky čemuž nabízejí maximální pohodlí.

Nezapomeňte na odkládací plochy

Kromě samotných židlí, křesel a zahradních pohovek nezapomeňte vybrat dostatečné množství stolů či odkládacích ploch. Oceníte je při venkovním grilování, posezení u kávy, ale i pro odložení věcí. V tomto ohledu si můžete vybrat například menší konferenční stolek ke křeslům a venkovním sedačkám, ale také velký jídelní stůl, u kterého se bude moct sejít celá rodina.

Sety zahradního sedacího nábytku obsahují i praktický konferenční stolek. Na fotce sedací souprava HIGOLD z kolekce EMOTI, kde desku stolu tvoří přírodní teakové dřevo.

Vyzkoušejte si, jak u vás nábytek bude vypadat

Pokud si budete pořizovat zahradní nábytek v e-shopu SunSystem, můžete využít zajímavou mobilní aplikaci SUNSYSTEM, která je k dispozici pro operační systém Android i iOS. Za její stažení přitom nic neplatíte.

V aplikaci je pro vás k dispozici vizualizace kolekce zahradního nábytku NEW YORK od značky HIGOLD, který vás jistě zaujme svým moderním a luxusním vzhledem. Následně vám aplikace prostřednictvím fotoaparátu ve vašem mobilním telefonu zobrazí vaši terasu či zahradu včetně nábytku. Díky takové rozšířené realitě si můžete pohodlně prohlédnout, jak by na vaší zahradě nebo terase nábytek vypadal a jak by se zde vešel. S jednotlivými kousky nábytku lze přitom pohodlně pohybovat, díky čemuž si je můžete v prostoru přesouvat a lépe si promyslet jeho celkové rozložení.

Kromě zahradního nábytku jsou v aplikaci k dispozici i vizualizace grilů a pergol. Pokud tedy přemýšlíte i nad tímto vybavením, můžete tyto kategorie rovněž prozkoumat a rozmyslet si, jak přesně zahradu zařídíte.