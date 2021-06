Voda nad zlato. Víte, jak ji můžete chránit i vy?

Zaměřte se na hospodaření s dešťovou vodou

Nejen pitná voda je nad zlato. Efektivně hospodařit musíme i s vodou srážkovou. Změna klimatu a růst průměrných teplot vzduchu totiž negativně ovlivňují dostupnost vodních zdrojů. To platí zejména pro Českou republiku, která je na atmosférických srážkách závislá a jejíž vodní zdroje jsou tak značně omezené.

Zodpovědnost za ekologické nakládání se srážkovými vodami má dnes prakticky každý majitel nemovitosti. V minulosti byla dešťová voda zpravidla odváděna do stokové sítě, dnes už to prakticky díky novým předpisům není možné. Dešťovou vodu by měli majitelé nemovitostí v ideálním případě vracet přírodě. Nejjednodušší formou je tzv. zasakování do okolní půdy, k čemuž slouží různá vsakovací zařízení, jako jsou nádrže, příkopy a vsakovací šachty. Srážkovou vodu lze i akumulovat do nádrží a následně využít ke splachování nebo zalévání. Příkladem takových nádrží může být akumulační box Wavin Q-Bic nebo akumulační jednotka Aquacell.

Víte, že… pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů je v současné době určen dotační program Ministerstva životního prostředí ČR „Dešťovka 2021“ ? Díky němu lze získat až 65 tisíc Kč na nádrže pro sběr dešťové vody, která bude využita pro zalévání zahrady, splachování nebo jejímu vyčištění a následnému užitkovému použití. Celkový rozpočet na tuto dotaci byl stanoven na 440 milionů korun a stále není vyčerpán. Dotace není nijak časově omezená, ukončí se tehdy, až bude rozpočet zcela dočerpán, podle dosavadního zájmu se vyčerpání „Dešťovky“ předpokládá v roce 2022.

Budujte propustné plochy a zelené střechy

Vedle legislativou dané povinnosti srážkovou vodu zachycovat a zasakovat nebo regulovaně vypouštět se čím dál větší důraz klade i na budování propustných ploch a další architektonická řešení, která dokáží podpořit vsakování či vypařování vody a její navracení přírodě a zároveň eliminují tepelný stres a smog. Řeč je například o výsadbě zeleně, nahrazovaní zpevněných parkovišť a betonových či vyasfaltovaných ploch propustnými povrchy a výstavbě stále populárnějších zelených střech. Střecha pokrytá vegetací absorbuje minimálně 40 % srážkové vody, čímž umožní její odpaření zpět do ovzduší. Pro odvedení zbytku neodpařené dešťové vody je potřeba střechu vybavit odvodňovacím gravitačním nebo podtlakovým systémem, který má k dispozici střešní vtoky speciálně určené pro zelené střechy. Příkladem může být podtlakový systém Wavin QuickStream, který se osvědčil v řadě realizací. Zelené střechy přinášejí nejen výhody ekologické, ale i estetické. Toto prostředí je totiž vhodné pro trvalý růst rostlin a může sloužit také jako místo k odpočinku.

Víte, že…o zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO 2 ) usiluje dotační program Ministerstva životního prostředí ČR „Nová zelená úsporám“? Prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR podporuje mimo jiné i výstavbu zelených střech a je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Žádosti o dotace je možné podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu až do 31. 12. 2021.

Myslete na kvalitní potrubní systémy, zabrání únikům vody

Až 30 % vody na celém světě je ztraceno kvůli únikům z netěsných trubek. Může za to zejména zastaralá vodovodní infrastruktura. Zatímco modernizace vodovodních sítí se týká zejména jejich správců, kvalitními vnitřními rozvody můžou přispět k eliminaci úniků vody i soukromí stavebníci. Únikům vody z potrubí zamezí např. nová generace „pískacích“ tvarovek Wavin M5. Během tlakové zkoušky instalovaného potrubí vydávají nekvalitně zalisované tvarovky akustický signál, čímž netěsnosti bezpečně odhalí.