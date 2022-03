Voda nad zlato. Jak ji nejlépe chránit?

Ta je totiž kvůli změnám klimatu rovněž stále vzácnější, což výrazným způsobem ovlivňuje dostupnost vodních zdrojů. Zodpovědnost za ekologické nakládání se srážkovými vodami má dnes prakticky každý majitel nemovitosti. Zatímco v minulosti byla dešťová voda zpravidla odváděna do stokové sítě, dnes už to díky platným předpisům téměř není možné. Vyhlášky stanoví kdy, odkud a kam lze srážkové vody odvádět bez omezení, jaké parametry je třeba dodržet a kdy je třeba nasadit zařízení pro předčištění. V ideálním případě a tam kde je to možné, by majitelé nemovitostí měli dešťovou vodu nechat zasakovat na svém pozemku do podloží, tzn. „vracet přírodě“. K tomu slouží různá vsakovací zařízení, jako jsou povrchové či podzemní nádrže, průlehy či vsakovací šachty. Srážkovou vodu lze i akumulovat do nádrží a následně využít ke splachování WC nebo zalévání zahrady.

Aby v době přívalových dešťů nedocházelo k přeplnění těchto nádrží a nucenému odtoku vody do kanalizace, jejímu přetížení či zanesení, anebo vzniku místních záplav, lze míru naplnění boxu regulovat s pomocí moderních řešení. Důležité je to zejména u nádrží, které jímají vodu z velkých plochých střech či zpevněných ploch, jako jsou například parkoviště u obchodních či bytových domů. Dobrým příkladem je softwarový systém Stormharvester, který je napojený na předpověď počasí. Pokud předpověď říká, že přijdou přívalové deště, tak systém zajistí postupné vyprázdnění boxů a tím vlastně potřebnou kapacitu k opětovnému naplnění.

Nové lisované tvarovky Wavin K5/M5

S financováním může pomoci dotace

Kdo má zájem nádrž pro akumulaci dešťové vody vybudovat, může si aktuálně zažádat o dotaci v rámci programu Státního fondu pro životní prostředí Nová zelená úsporám. Díky sloučení programů Dešťovka, začlenění kotlíkových dotací a vysokým bonusům za kombinaci úsporného bydlení mohou majitelé rodinných domů nyní získat až 90 tisíc korun, vlastníci bytových domů dokonce až 200 tisíc korun. V rámci jedné žádosti mohou přitom dostat příspěvek nejen na nádrže pro sběr dešťové vody, ale i na výměnu kotle, zateplení nebo instalaci fotovoltaiky.

Propustné plochy a zelené střechy

Vedle legislativou dané povinnosti srážkovou vodu zachycovat a zasakovat nebo regulovaně vypouštět se čím dál větší důraz klade i na budování propustných ploch a další architektonická řešení, která dokáží podpořit vsakování či vypařování vody a její navracení přírodě a zároveň eliminují tepelný stres a smog. Řeč je například o výsadbě zeleně, nahrazovaní zpevněných parkovišť a betonových či vyasfaltovaných ploch propustnými povrchy a výstavbě stále populárnějších zelených střech. Střecha pokrytá vegetací dokáže absorbovat 40 - 99 % srážkové vody, čímž umožní její odpaření zpět do ovzduší. Vedlejším efektem je pak odlehčení kanalizačního systému, který bývá zejména v dobách přívalových dešťů často přetížený. Do kanalizace se odvede jen zbytek neodpařené dešťové vody, a to s pomocí odvodňovacího gravitačního nebo podtlakového systému. Kromě ekologických a estetických výhod dokáže zelená střecha v letních měsících působit jako tepelná izolace.

Kvalitní potrubní systémy zabrání únikům vody

Až 30 % vody na celém světě je ztraceno díky únikům z netěsných a zastaralých trubek. Dobrou zprávou je, že v tomto ohledu dosahujeme v České republice velmi dobrých výsledků, za posledních 25 let se nám podařilo snížit ztráty vody na polovinu. S 15,8 % tak patříme v Evropě k zemím s nejnižšími ztrátami, evropský průměr se pohybuje až okolo 23 %. Kvůli netěsným spojům či prasklinám na potrubí po cestě z vodárny do domácností se u nás ještě v devadesátých letech ztratilo tři a půl litru z deseti, dnes ztráta činí pouhý litr.

Zatímco modernizace vodovodních sítí se týká zejména jejich správců, kvalitními vnitřními rozvody můžou přispět k eliminaci úniků vody i soukromí stavebníci. Pevné spoje rozvodů mohou například bezpečně zajistit využitím nové generace „pískacích“ tvarovek Wavin K5/M5. Ty totiž běheakové zkoušky nového potrubí vydají v případě nekvalitního zalisování akustický signál, čímž netěsnosti bezpečně odhalí.

Barbara Kotulánová, Wavin Czechia