Vlastní apartmán v Krkonoších aneb chalupařte bez starostí

Polyfunkční dům Ski & Mt. bike apartments ve Vrchlabí, který se právě staví, přichází s konceptem bezstarostného hi-tec chalupaření s atraktivním trávením volného času v srdci Krkonoš. Budova má výrazný design inspirovaný severskou architekturou a pracující s přírodními materiály, a harmonicky tak zapadá do malebného horského prostředí.

Recepce, wellness – to jsou některé z vymožeností, které na rozdíl od apartmánu v klasické chalupě nenajdete. Ve Vrchlabí jsou k dispozici apartmány a ateliéry od 22 do 110 m2 o rozlohách 1+kk až 3+kk s vlastními terasami. Byty jsou vybaveny dálkovým ovládáním pro topení. Takové řešení je šikovné v případě, kdy apartmán chcete pronajímat - přes telefon připravíte vše bez toho, abyste do Vrchlabí museli vůbec jezdit.

Moderní „chalupu“ vytápí elektrické podlahové topení s wi-fi termostatem, větrání zajišťuje rekuperace, díky které nemusíte větrat ledovým vzduchem z venku a šetříte tak energii. Luxusní pocit umocní kvalitní kuchyňská linka v ceně a exkluzivní sanita značek Kaldewei a Villeroy.

Tyto služby na klasických chalupách určitě nenajdete:

Hotelové zázemí s recepcí



Wellness



Košík se snídaní za dveře dle přání rezidenta či hosta



A to nejlepší na konec: cena, za kterou apartmán pořídíte, je sympatická – už od necelých dvou miliónů korun. Více na www.vrchlabi-apartmany.cz/.