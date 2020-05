Víte vše, co potřebujete aktuálně znát na téma hypotéka?

Trh s byty i hypoteční trh čeká restart

Druhým impulsem, který by mohl nastartovat prodeje, je zrušení 4% daně z nabytí nemovitosti. Tu dnes platí vždy kupující. Její zrušení již schválila vláda, což už samo o sobě asi po měsíci opět rozhýbává realitní trh. Vše je teď v rukou sněmovny.

Trh s byty by mohla rozhýbat také absence turistů, která rozhodně nebude krátkodobá. Ti, kdo se rychle přeorientovali na pronájmy bytů přes Airbnb, jsou teď bez příjmu z pronájmu a vláda navíc avizuje, že se chystá tento business více kontrolovat a nejspíš se tak stane méně výnosným. Pravděpodobně by to mohlo vést ke stagnaci nebo mírnému poklesu cen nemovitostí, zejména v Praze, a také k jejich uvolnění nejen pro dlouhodobý pronájem, ale nejspíš i pro prodej.

Základní principy hypoték určitě zůstanou, znáte je?

Hypotéka jako tradiční způsob zajištěného úvěru formou zástavního práva k nemovitosti, k té, kterou kupujeme, ale klidně i k jiné, je tzv. účelovou hypotékou. Účelem se rozumí zejména koupě nemovitosti do osobního vlastnictví, ale též si lze hypotéku vzít na rekonstrukci, modernizaci, opravy, nástavby, přístavby, pro vypořádání spoluvlastnictví i úhradu družstevního členského podílu.

Změna zákonů před časem „zrušila“ tzv. 100% hypotéky, které umožňovaly vzít si hypotéku ve výši odhadu ceny nemovitosti stanovené bankou najatým odhadcem. Maximální výše hypotečního úvěru je dnes 80 % ceny zastavěné nemovitosti. Může to však být méně. Pracuje se s tzv. LTV parametrem (loan-to-value) což je parametr, který banka spočte a stanoví, kolik musíte mít vlastních prostředků na pořízení nemovitosti a kolik dostanete ve formě hypotéky. Výjimky však existují a některé banky poskytují i více než 70 % hodnoty nemovitosti formou hypotečního úvěru. Ale i nižší, což je pravidlo u hypoték bez prokazování příjmu, a též u neúčelových, tzv. amerických hypoték.

Americká hypotéka je neúčelovým úvěrem, který nemusí souviset s nákupem nemovitosti, ani s jiným účelem, pro který lze využít klasickou hypotéku. Úvěr se se poskytuje obvykle pouze do výše 50 až 65 % hodnoty ceny nemovitosti.

Druhy hypoték

Souhrnně tedy existují hypotéky účelové a neúčelové (americká hypotéka). Účelové úvěry se poskytují za výhodnějších podmínek. Typů hypotečních úvěrů je však více. Může jít též o hypotéku bez dokládání příjmů, kombinovanou hypotéku s investičním životním pojištěním, hypotéku kombinovanou s neúčelovou částí, hypotéku na pronájem (kupujete nemovitost za účelem pronájmu – banka započte do vašich příjmů i odhad příjmů z budoucího pronájmu), hypoteční kontokorent (úvěr zajištění nemovitostí s otevřeným rámcem čerpání, obvykle na 1 až 5 let) či předhypoteční úvěr (používá se například k překlenutí nedostatku financí při převodu družstevního vlastnictví na osobní).

Jak se úvěr z hypotéky splácí?

Obvykle je maximální dobou pro hypotéku 30 let (i když může to být 40 let), nebo do 70 let věku žadatele. Minimální doba splácení hypotéky je 5 let. Splácí se jako měsíční anuitní splátka, což je splátka úvěru plus úrok. Úroková sazba se obvykle stanovuje na období 1, 2, 3, 5, 7 i déle. Existuje však i variabilní volba úrokové sazby, která může být pohyblivá a stanovuje se nejčastěji podle tzv. mezibankovní sazby PRIBOR.

S koronavirovou krizí a v postkoronavirovém období se bude vyvíjet i hypoteční trh

Důležitý je zejména pohyb úrokových sazeb a zásahy České národní banky. Už 11. května 2020 ČNB razantně snížila úrokové sazby. Došlo ke snížení základní úrokové sazby o 0,75 bodu na 0,25 procenta. Odborníci si obecně myslí, že úvěry budou ještě více zlevňovat, včetně hypoték. Dá se však na druhou stranu předpokládat, že poskytovatelé hypotečních úvěrů teď budou při výběru nových klientů obezřetnější než dříve. Navíc, nikdo dnes neví, jestli se nacházíme v postkoronavirovém, nebo v mezikoronavirovém období.