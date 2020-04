Víte, kde nakoupíte šrouby a další součástky? Přinášíme tip!

Tak se pusťte do čtení, protože tip na dobrého obchodního partnera či místo, kde jednorázově nakoupíte potřebné věci, se vždycky hodí.

Šrouby různých velikostí

Každý šroub je malou a poměrně nenápadnou součástkou. Ve výsledku však hrají velmi důležitou roli při montáži celé řady strojů, výrobků, staveb a dalších. Vybrat ten správný vzhledem k použitým materiálům, účelu využití či požadované pevnosti a nosnosti není vůbec nic jednoduchého. Existuje totiž celá řada parametrů, kterými se od sebe jednotlivé šrouby odlišují. Jde například o typ šroubu, závit, použitý materiál, druh hlavy, délku, stoupání či to, jakou normu splňuje. Rozhodnout, jaká varianta bude ta nejlepší pro vaše použití, musíte zvládnout sami. Ať už si však vymyslíte téměř cokoliv, v nabídce společnosti TME určitě chybět nebude a bez problémů nakoupíte klidně pohodlně přes internet.

Praktický výběr podle zadaných parametrů

Děsí vás, kolik variant druhů šroubů v nabídce vidíte? Snadným řešením je využít filtrování v horní části stránky. Zde zadáte potřebné parametry a následně vybíráte z kousků, které je splňují. Díky tomu nakoupíte všechno, co aktuálně potřebujete, a vyhnete se zdlouhavému procházení nabídky o více než 3 000 šroubech. Často hledaným typem jsou například šrouby DIN 912.

Když si nebudete jisti cenou, přidejte vybrané položky do porovnávače a zjistěte, co vychází lépe. Nechybí ani možnost upozornění na e-mail v případě, že chcete větší množství, než je aktuálně dostupné na skladě. To se hodí v situacích, kdy hledáte opravdu velký počet kusů v rámci jedné objednávky.

Nákup i většího množství

U většiny šroubů je minimální množství pro nákup 100 kusů. Když se nad tím ale zamyslíte, nejde ani o tak velký počet. Na internetovém obchodě od společnosti TME s mnoha pobočkami po celém světě bez problémů nakoupíte i větší množství. Například při nákupu 1 000 a více kusů se také dostanete na výhodnější cenu. To opět může být vítanou úsporou na nákladech za materiál.

Kromě šroubů najdete u společnosti Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. mnoho dalších mechanických prvků, jako jsou například vruty, matice, podložky, nýty, páky, ložiska, panty, záslepky a podobně. Součástí pestrého sortimentu jsou i další komponenty a součástky, takže svým plánům o výrobě můžete naplno popustit uzdu. Na internetovém obchodě totiž pořídíte polovodiče, pasivní součástky, konektory, relé, ventilátory, chladicí a topné systémy, zdroje energie a mnoho jiných druhů. Výhodou každé kategorie je praktické filtrování podle klíčových parametrů a výhodné ceny hlavně při odběru většího počtu kusů.