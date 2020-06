Víte, jak si správně vybrat sedací soupravu do vašeho interiéru?

Luxusní sedací souprava bývá velmi často dominantou obytného prostoru. Proto bychom při jejím výběru měli být velmi zodpovědní. Nikdo z nás nemůže být odborníkem ve všech oborech, a proto vám doporučíme poradit se s odborníky, kteří tomuto tématu skutečně rozumí. Zaměstnanci společnosti JV Pohoda každý rok navštěvují nejdůležitější Evropské veletrhy nábytku v Miláně, Kolíně nad Rýnem i v Paříži. Mají proto ten nejlepší možný přehled o módních trendech, tvarech, barvách, ale i o nových materiálech, které přední světoví tvůrci pro výrobu sedacího nábytku používají.

Na showroomu společnosti JV Pohoda vám proškolení poradci velmi zodpovědně pomohou s výběrem designové sedací soupravy prakticky na míru. Tedy tak, aby co nejvíce splňovala vaše požadavky a představy. Je to možné díky obrovskému výběru designů, ale také díky nepřebernému množství potahových materiálů co se týká typu i barev. Pracovníci společnosti JV Pohoda nejprve pozorně vyslechnou vaše požadavky a přání a následně pro vás vyberou takové designy, které vašim představám odpovídají. Nemusíte se tedy nekonečné hodiny probírat desítkami katalogů a prohlížet si stovky designů, které vás v podstatě nezajímají.

Jak takový výběr probíhá? První krok je samozřejmě na vás jako zákaznících. Pokud si jdete vybrat luxusní sedací soupravu, měli byste znát přesné rozměry prostoru, ve kterém bude umístěna. Pak byste se měli rozhodnout, zda má souprava působit dominantně, nebo spíše odlehčeně a vzdušně. Zda má jít o model, který má již v základu vyšší opěradla, nebo o model s nižšími zádovými polštáři působící spíše klubovým charakterem. Můžete samozřejmě také zvolit variantu, kdy jsou záda soupravy nižší, ale jsou vybavena výklopnou opěrkou hlavy. Pokud například používáte robotický vysavač, bylo by asi dobré rozhodnout se pro design na vyšších nohách.

Důležitá je také kompozice sedací soupravy. Tedy je třeba zvolit, zda chcete mohutněji působící rohovou sestavu, nebo kompozici složenou z jednotlivých samostatných sofa nebo křesel. S konečným ztvárněním a výrazem sedací soupravy už vám pomohou odborníci ze společnosti JV Pohoda. Poradí nejen s konečnými rozměry, ale také s výběrem materiálu, barev a doplňků.

Společnost JV Pohoda ve svých začátcích dodávala v první řadě sedací nábytek pro lidi, kteří měli zdravotní obtíže, tedy hlavně problémy pohybového aparátu. Téma „zdravého sezení“ zůstalo ve firemní kultuře trvale zakořeněno. Zaměstnanci JV Pohoda vám nikdy nenabídnou model sedací soupravy, který by byl třeba designově zcela výjimečný, ale nesplňoval by pravidla kvalitního a zdravého sezení.

Design, kvalita, zdraví. To jsou tři body, které vždy splní každý produkt, který si u této společnosti vyberete.