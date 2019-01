Víte, jak se vyrábí plastové okno?

Výroba plastových oken je automatizovaný systém, u kterého záleží na každém detailu. Podle předem daných údajů se pro jednotlivá okna připraví program, který řídí kompletní výrobu na CNC strojích. Od nařezání profilu až po konečný výrobek. To vše elektronicky dozoruje lidský faktor, aby nedošlo k omylům při výrobě.

Základem jsou plastové okenní profily

Jinak řečeno konstrukce rámu a křídla okna. Profilové systémy plastových oken jsou dány stavební hloubkou, počtem komor, tloušťkou vnějších stěn, použitým typem výztuhy, systémem těsněním a možnou tepelnou izolací vloženou do komor.

Rodný list

Při řezání profilu automat vygeneruje unikátní čárový kód, který je „rodným listem“ okna.

Postup výroby

Automatické pily plastový profil nařežou a do hlavní komory se vloží kovová výztuha. Ta má zásadní vliv na tvarovou stabilitu a pevnost plastových oken.

Čtyřhlavé svářecí automaty profily svaří, vysokorychlostní automat svar začistí a tím vznikne čistý rohový spoj. Pokud chcete, aby byl opravdu pevný, volte profily třídy A. Ty disponují maximální tloušťkou pohledových stěn.

Po obvodu okenních rámu se ručně vloží těsnění (ručně proto, aby i v rozích dobře těsnilo). Automat provede osazení celoobvodového kování. Kování i panty musí být uchyceny do kovové výztuhy plastového okna, aby se zamezilo případnému vytržení. Křídla se osadí izolačním zasklením(okna větších rozměrů se z důvodu vyšší hmotnosti a snazší manipulace osazují až na stavbě).

Pak už zbývá jen kompletace a výsledná pečlivá kontrola před tím, než okno poputuje ke svému majiteli.

Sváření profilů

I na tom záleží. Důležitá je teplota, pravidelná výměna svařovacích nástavců a pravidelná zkouška pevnosti svarů.

Skladování

I to má svá pravidla, která mají své opodstatnění. Profily by se měly skladovat v krytých prostorách za stálé teploty. Do výroby se tak dostanou jen čisté, bezvadné profily, které jsou temperované na teplotu vhodnou pro následné zpracování. Optimální teplota plastového profilu při výrobě zaručuje, že tyč není protažena v důsledku teplotní roztažnosti plastu.

Pár slov na závěr…

Dnešní doba s sebou nese vysokou konkurenci a poptávku po co nejnižší ceně. I při výběru plastových oken platí staré známé přísloví „Nikdo není tak bohatý, aby kupoval levné věci“. Investice do oken je investicí na desítky let dopředu. Proto je dobré zajímat se také o to, kde vlastně výroba oken probíhá a za jakých podmínek.