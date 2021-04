Vířivky a swim spa od české firmy USSPA kombinují relaxaci a komfort

Obojí vám může splnit rodinná firma USSPA, přední český výrobce vířivek a termálních bazénů swim spa. Společnost z Orlickoústecka, která má za sebou šestadvacetiletou historii, si na domácím i zahraničním trhu upevňuje své renomé právě díky produktům, které jsou jako stvořené pro složitou dobu, v níž žijeme. Její vířivky a swim spa kombinují aktivní relaxaci a komfort, který si přitom lze dopřát v bezpečí domova. „Možnosti cestování a dovolených, které si spojujeme s příjemnou atmosférou, nabíráním sil a odpočinkem, budou letos velmi omezené. Lidé si uvědomují, že čas strávený doma může být právě díky swim spa nebo vířivce naplněn zábavou i relaxací v kruhu našich blízkých. Přesně, jak bychom to od správné dovolené očekávali,“ říká Kateřina Kadlecová, generální ředitelka a spolumajitelka USSPA.

Rodinná firma nabízí široký výběr typů a modelů vířivek a swim spa. Mezi vlajkové lodě společnosti patří celoroční termální bazén Swim Spa XL, který v sobě spojuje elegantní design, tradičně špičkové řemeslné zpracování a moderní technologie. Díky báječně teplé vodě lze swim spa používat za každého počasí, inteligentní systémy řízení chodu navíc přinášejí i úspory v nákladech na provoz, a to v jakékoliv roční době. Na rozdíl od běžných bazénů nabízejí swim spa neomezenou koupací sezónu, a tím i celoroční využití. Ke svým swim spa USSPA vyvinula i patentované kryty s mechanickým, nebo dokonce automatickým ovládáním, které kromě izolace přispívají ke kultivovanému vzhledu výrobku umístěného do zahrady. Kryty se mohou pochlubit prestižními designérskými oceněními, jako je německý Red Dot Design Award nebo americký Good Design.

Nejprodávanějším modelem v kategorii vířivek je Persea iN, domácí spa nabízející pohodlnou relaxaci pro čtyřčlennou rodinu. Stále větší pozornosti se těší i loňská novinka Lounge iN, která kombinuje to nejlepší z celé produkce USSPA. Velkoryse pojatý model, který je svým designem předurčen k zapuštění do země, lze snadno sladit s termálními bazény swim spa v jeden harmonický celek. Jak PerseaiN, tak Lounge iN nabízejí širokou paletu pohodlných pozic a funkčních hydroterapeutických sestav, které doplňují i „vychytávky“, jako je ovládání vířivky prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu.

Do nové sezony každopádně USSPA vstupuje s dobrou startovní pozicí. Již loni, kdy rodinná firma dosáhla vůbec největšího obratu ve své historii, investovala do strojního, technického a technologického vybavení. Rozšiřuje výrobu, aby od poloviny roku zdvojnásobila své výrobní kapacity, a také o čtvrtinu navýšila počty zaměstnanců. USSPA jde vstříc rostoucímu trhu. Svědčí o něm nejen nárůst nových objednávek, ale i celkově dobrá finanční situace českých domácností. Ještě před příchodem koronaviru podle dat Českého statistického úřadu čisté rodinné příjmy meziročně rostly pětiprocentním tempem. A ani pandemie na tom podle všeho mnoho nezměnila. Jak vyplývá z únorového průzkumu společnosti Fair Credit, téměř tři čtvrtiny Čechů vycházejí s příjmy stejně nebo lépe než před koronakrizí.

Nejde ale jen o finance. Nelehká doba dovedla řadu lidí k tomu, že si srovnali hodnoty a začali klást důraz na to nejdůležitější – zdraví, rodinu a svobodu. Příklon k trvalým hodnotám souvisí i s ochotou investovat do kvalitních věcí, které mají vysokou užitnou hodnotu, jež není pomíjivá. „Čím dál více lidí vnímá swim spa a vířivky ne jako zbytný luxus, ale jako investici do zdraví a kvalitnějšího života rodiny. Jde o vybavení domácnosti, které přináší komfort, a především navozuje fyzickou a duševní pohodu. A té zejména v dnešní době není nikdy dost,“ dodává Kateřina Kadlecová.

