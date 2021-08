Venkovní osvětlení vybírejte pečlivě

Jak vybrat to pravé venkovní osvětlení a na čem při jeho výběru opravdu záleží?

Investice do kvalitního venkovního osvětlení se vyplatí

Exteriérové osvětlení má své místo na přístupové cestě i chodníku, terase, balkonu i zahradě. Právě díky němu si posvítíte na každý krok a vykouzlíte před vstupními dveřmi domova útulné místo. O tom, že podtrhne vzhled domu, se asi ani nemusíme zmiňovat.

Víte, že venkovní osvětlení dokonce může odradit zloděje?

Na co si dát při výběru venkovního osvětlení pozor?

Venkovní osvětlení může mít různou podobu i upevnění, abyste si ale pořídili to správné osvětlení do venkovních prostor, je třeba vědět, co všechno by mělo splnit.

Osvětlení do exteriéru může mít podobu závěsného i nástěnného svítidla, solárních svítidel, sloupkového osvětlení i venkovních lamp. A co takhle LED svítidla, která teď jsou v módě?

Tip číslo jedna: Popřemýšlejte, kam osvětlení nainstalujete

Nabídka venkovních svítidel je široká, vyznat se v ní je mnohdy docela obtížné. Velkou roli by při výběru venkovního osvětlení měl hrát prostor, kam chcete světlo nainstalovat. Kde najdou venkovní světla uplatnění?

Příjezdová cesta ke garáži nebo k domovu

Terasa (podlaha, zeleň, posezení…)

Bazén

Altánek

Vchod do domu (vstupní dveře, číslo popisné, poštovní schránka apod.)

Okrasná zahrada

Další prvky, které chcete osvětlit, třeba houpačka, prolézačka, studna, jezírko atd.

Tip číslo dva: Pohlídejte si stupeň ochrany IP

Základním parametrem by měl být stupeň ochrany IP. Svítidla s IP20 až IP 43 jsou určena do interiéru, u venkovních svítidel je minimum IP44. Osvětlení s IP67 pak můžete použít třeba u bazénu nebo dokonce i pod vodou.

Tip číslo tři: Kolik energie světlo potřebuje?

Kvalitní světla něco stojí, takže určitě oceníte, když jejich používání bude vaši peněženku zatěžovat jen tolik, kolik je nezbytné. O spotřebě energie hodně napoví watty a lumeny (intenzita osvětlení).

Víte, že čím vyšší číslo to bude, tím víc za svícení utratíte?

Tip číslo čtyři: Co by exteriérovému svítidlu nemělo chybět?

Kdo z nás by to neznal. Vrací se pozdě večer z práce domů, všude kolem tma, nikde ani paprsek světla. Vy se nemůžete trefit klíčem do zámku, ani nenahmátnete vypínač světla. Co v takovém případě oceníte? Jednoznačně pohybová čidla. Kromě nich přijde vhod i soumrakový senzor, díky kterému se světla při stmívání sama rozsvítí.