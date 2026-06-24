Vedra mohou skončit kolapsem. Pomůže těchto 10 pravidel

1) Hlídejte si pitný režim
Dospělý člověk by měl denně vypít zhruba 2–3 litry vody (přibližně 30–40 ml na každý kilogram hmotnosti). Vzhledem k tomu, že se tělo v létě ochlazuje pocením, je dobré množství tekutin ještě o něco navýšit. Pijte raději postupně během celého dne a nečekejte, až dostanete žízeň – to platí obzvlášť pro starší lidi. Spolu s potem tělo ztrácí i minerály a elektrolyty (sodík, draslík, hořčík), a proto stojí za úvahu jejich doplňování. Rozhodně se však vyhněte alkoholu, kávě a silný čajům, protože ty organismus naopak odvodňují. Nevhodné jsou rovněž slazené limonády a energetické nápoje.
2) Ukliďte se do stínu
Kdykoliv to jde, vyhledávejte stín. Doma je ideální zastínit prostory co nejdůkladněji. Nejúčinnější je stínění přímo před okny (rolety, žaluzie a podobně), ale není-li venkovní řešení možné, snažte se okna alespoň dobře zaclonit zevnitř.
3) Vsaďte na proudící vzduch
Tělu od horka uleví ventilátor. Jeho proud totiž odvádí teplou vrstvu vzduchu, která obklopuje pokožku, a nahrazuje ji chladnějším vzduchem z okolí. Kromě toho pomáhají také lepšímu odparu z pokožky nebo oblečení. Díky tomu fungují ventilátory spolehlivě zhruba do +35–40 °C, takže si poradí s většinou veder u nás.
Vybírat můžete z mnoha typů. Jistě znáte klasické stojanové nebo stolní ventilátory. Zajímavé jsou osobní ruční ventilátory, které si s sebou můžete stále nosit a ochladit se vždy, když je to potřeba. Do menších místností jsou praktické sloupové ventilátory – nezaberou mnoho místa, ale místnost spolehlivě profoukají.
4) Oblečte se chytře
Volte volný oděv, klidně o číslo větší, než běžně nosíte. Nejlepší jsou světlé barvy, jelikož sluneční paprsky odrážejí a teplo nepohlcují. Sáhněte po přírodních materiálech – ještě lepší vlastnosti než bavlna mají len, bambus, viskóza nebo hedvábí. A pozor: pokud jste venku, nezapomínejte na ochranu před sluncem. Klobouk a dlouhé rukávy bývají často vhodnější než upnuté krátké oblečení, ve kterém riskujete spálenou kůži.
5) Větrejte ve správnou dobu
Během horkých letních dnů se vyplatí větrat v noci, kdy se dům nebo byt mohou nejlépe ochladit. Přes rozpálený den naopak bývá lepší okna zavřít.
6) Ochlazujte správná místa na těle
Často se traduje, že se tělo nejlépe chladí na krku nebo v tříslech. Ve skutečnosti ale nejvíc pomůže chlazení přes dlaně, chodidla nebo obličej. Dejte si ale pozor, abyste tato místa nepodchladili – cévy by se totiž stáhly a chlazení by přestalo fungovat. Místo ledu proto raději použijte láhev s chladnou vodou nebo ventilátor.
7) Využijte odpařování
Když se odpařuje voda, dochází k přirozenému ochlazování, čehož můžete využít ve svůj prospěch. Pomohou například navlhčené závěsy v bytě i různé šátky, kapesníky nebo pokrývky hlavy, které vám pomohou se ochladit.
8) Vhodný jídelníček
Vyhýbejte se těžkým a tučným pokrmům. I bílkoviny je třeba jíst s mírou, protože jejich trávení organismus zahřívá. V horku se zaměřte na lehká jídla s dostatkem ovoce a zeleniny.
9) Vyrobte si domácí „klimatizaci“
Ke zchlazení může přispět i miska s ledem, chladicí polštářek nebo láhev s ledem či studenou vodou, kterou postavíte před stolní ventilátor. Ten pak bude rozhánět ochlazený vzduch po místnosti.
10) Vyhýbejte se prudkým změnám teploty
Zejména tam, kde je puštěná klimatizace, dejte pozor na náhlé výkyvy teploty. Rozdíl by neměl přesáhnout 6 °C. Abyste předešli teplotnímu šoku, vstupujte do horkého prostředí raději pozvolna.