Váš domov udrží v čistotě tým profíků – centrální a robotický vysavač

Každodenní úklid hravě zvládne robotický vysavač

Robotické vysavače jsou vhodnými pomocníky při každodenním úklidu prostor s rovným povrchem. Zbaví vás viditelného prachu a smetí a pravidelně tak udržují volné plochy na první pohled čisté.

Centrální vysavač zvládne více

Jak funguje centrální vysávání? Jeho princip spočívá v umístění výkonové vysavačové jednotky mimo vysávané obytné místnosti, dávají se tedy do sklepa, garáže, komory, koupelny, šatny, šatní skříně nebo na půdu. Vysavač je napojený na trubní rozvod, kterým odvádí všechen nasátý (a následně přefiltrovaný) vzduch spolu s roztoči a alergeny mimo dům. Nevíří se vám tak zpět v interiéru.

Od vysavače jsou vedeny trubky o průměru 5 cm k vysavačovým zásuvkám, kterých v domě nemusí být mnoho, protože vysavačová hadice, kterou do nich při úklidu zapojujeme, má obvykle 9 metrů. U běžného rodinného domu tak stačí obvykle jen jedna zásuvka na patro. Můžete si ale pořídit i zásuvku do garáže, do dílny nebo na venkovní fasádu na úklid terasy nebo auta.

Evropská unie omezila výkon vysavačů. To se ale netýká těch centrálních. Ty tak hloubkově a s minimálním úsilím hravě vysají i vysoké koberce.

Dům či byt a jeho důkladný úklid ale není jen o podlaze, ale i o nábytku, sedacích soupravách, schodech, policích, pavučinách a dětských pokojích, kde se povaluje o něco více věcí, terasách, garážích a interiérech automobilů. To výše zmiňovaný robotický vysavač nezvládne, na tuhle práci je tu centrální vysavač.

Na centrální vysávání myslete včas

Ideální je centrální vysavač zabudovat do domu už při jeho stavbě, protože potrubí pro vysávání vede většinou v podlaze a ve stěnách. Jedná se o nejjednodušší variantu instalace než při dodatečné montáži, ale i s tím si lze poradit. V takovém případě je však vždy nutná konzultace s odborníkem. Vysavačovou jednotku pak osazujete vždy až po dokončení stavby. Na centrální vysavače Husky máte záruku 25 let.

Ideální dvojice je tedy kombinace centrálního a robotického vysavače. Ač se ten centrální bez toho robotického snadno obejde, tak obráceně už to nebude při požadavku na kvalitně uklizenou domácnost tak jednoduché.

Robotický vysavač je pro svého staršího a silnějšího bratra vhodným pomocníkem, ale sám se s celým domem nevypořádá, proto je kombinace obou technologií pro váš čistý domov nejlepší volbou.

Více informací najdete na www.centralni-vysavace-husky.cz.