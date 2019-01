Úžasné vánoční povlečení! Inspirujte se

Proč právě povlečení?

Vánoční povlečení je ideálním dárkem. Proč? Protože v obdarovaném zanechají sváteční pocit i poté, co Vánoce skončí. Protože jsou něčím, co každý využije a potřebuje. A pokud jste už v minulosti ložní povlečení darovali přátelům nebo někomu z rodiny, nevadí. Letos byste mohli trochu popustit uzdu fantazii a vybrat povlečení, které bude jiné, veselé a ještě mnohem zajímavější.

Investujte do kvality

Nevyhazujte peníze za povlečení z pochybných materiálů. Bavlněné povlečení je velmi kvalitní a především to, které je vyrobené z jemné příze, velmi dlouho vydrží, a při správné péči se neopere a udrží si tvar i po mnoha praních. Tak budete Vy či obdarovaný vědět, že jste dárek neodbyli jen tak, ale vybrali jste něco skutečně kvalitního.

Teplo a sváteční atmosféra

V zimě vám v povlečení bude krásné teplo, zvlášť pokud zvolíte bavlněný flanel. Představte si tu pohodu – Vaše oblíbená knížka nebo televizní program, šálek teplého čaje nebo kávy a vy pod přikrývkou s krásným svátečním vzorem. Vaše domácnost je během Vánoc jistě celá vyzdobena rozličnými vánočními doplňky a právě svátečně vyzdobená ložnice příjemnou atmosféru ještě více umocní.

Vánoce pro nejmenší

I ti nejmenší mohou mít v postýlce hravé sváteční poležení. Pokud jako rodič dbáte na kvalitu výrobků, se kterými vaše děti přicházejí do styku, právě u ložního povlečení byste měli zpozornět. Vyplatí se pořídit povlečení certifikované pro děti do 3 let, abyste pro své ratolesti zajistili co možná nejzdravější spánek. Takové povlečení u nás nabízí například firma Matějovský.

