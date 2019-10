Uvažujete o malé solární elektrárně? Poradíme, jak na výkup přebytků

I díky podpoře v rámci programu Nová zelená úsporám dnes malé fotovoltaické elektrárny (FVE) představují rozumnou investici, která se vyplatí. Řada domácností s její instalací zároveň řeší, co s elektřinou, kterou nespotřebuje. Jednou ze zajímavých možností je nabídka od Bohemia Energy.

Elektřina je fyzikální jev, u kterého platí, že v každém okamžiku musí být vyrobená elektrická energie ihned spotřebovaná. „V případě, že tedy elektřinu, kterou vyrobí vaše malá fotovoltaická elektrárna, v domácnosti sami nespotřebujete, máte dvě možnosti: buď ji dodáte do sítě, kde ji využijí jiní spotřebitelé anebo si ji uložíte do vlastní baterie,“ vysvětluje Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy. Jelikož dnešní pravidla zatím neumožňují, abyste si přímo vybrali jiného spotřebitele a jemu své přebytky prodali, vyberte si pro řešení FVE šikovného dodavatele, který od vás přebytky odebere za nejvýhodnějších podmínek.

Bonus S-Power = transparentní výkup přebytků

Stoprocentní využití přebytků z FVE nabízí Bonus S-Power od Bohemia Energy. Jedná se o jednoduchý a transparentní výkup, kdy nepotřebujete mít nainstalovanou žádnou aplikaci, ani nic zapisovat. Přitom Bonus S-Power zajistí, že za vaši energii dostanete v každé hodině její aktuální tržní cenu. Výsledek, kolik jste spotřebovali ze sítě, kolik jste do sítě dodali a kolik jste za to dostali, vidíte každý měsíc ve vyúčtování.

Řešení Bohemia Energy navíc nemá paušální poplatek, ale cenu za dodanou energii, a to 300 Kč/MWh bez DPH. „Navíc pro klienty, kteří si zároveň pořídí elektrárnu od nás, je služba na první dva roky zcela zdarma,“ dodává Libor Holub. To je bezkonkurenčně ekonomicky nejvýhodnější řešení na přebytky energie na trhu. Zároveň s tím benefitem, že směna probíhá ne za předem stanovenou cenu, ale za tržní cenu elektřiny. Ta je většinou nejvyšší v poledne. Tedy přesně v době, kdy FVE generuje největší přebytky a lidé jsou nejčastěji mimo domácnost. Zákazníci, kteří Bonus S-Power využívají, tak například v loňském roce dosáhli na průměrnou výkupní cenu 1342 Kč/MWh. A to je skvělá cena!

Výhodné ve všech směrech

Výkupy přebytků jsou s produktem Bonus S-Power optimalizovány automaticky, aniž by byla potřeba nějaká chytrá regulace. Navíc dodávka do sítě u Bohemia Energy není nijak limitována, takže můžete bez obav odjet na letní dovolenou. Nanejvýš vás pak třeba překvapí nulový účet za elektřinu za letní měsíc, který jste strávili na dovolené.

S fotovoltaickým řešením od Bohemia Energy si tak prostě pohodlně využíváte vlastní elektřinu a o nic se nemusíte starat. Tím, že vybudujete fotovoltaiku, navíc zhodnotíte svou nemovitost. Zařízení zvyšuje prodejní cenu objektu a při jednání s potenciálním zájemcem budete v lepší vyjednávací pozici.