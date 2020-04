Unikátní český software usnadňuje správu technologií

Tým INSPECTO prorazil na trh s mobilními aplikacemi se svou aplikací usnadňující práci revizním technikům. Umožnil jim zaznamenávat si revize online pomocí libovolného zařízení a díky vestavěným šablonám také významně urychlil práci. Nyní nabízí další šikovnou aplikaci INSPECTO EVIDENCE.

Opět zaplnili díru na trhu

Aplikace, které jsou využitelné širokou masou lidí, vyrábí většina vývojářských studií. Těch, co se soustředí na menší skupiny, tolik není. INSPECTO je ale výjimkou. V týmu jsou totiž i bývalí revizní technici. Věděli, co jim při práci chybí, a rozhodli se vytvořit to. Díky tomu si uživatelé aplikace z jejich dílny pochvalují, jsou doopravdy praktické.

K vytvoření INSPECTO EVIDENCE tedy přispělo zjištění, že na českém trhu prostě není žádný software, jenž by usnadňoval správu technologií. Ano, existovala sice řešení za statisícové částky, ale co má dělat menší firma, pro niž by taková cena byla příliš vysoká?

INSPECTO EVIDENCE není složitý software

Cílem bylo vytvořit software, díky němuž by byla snadnější správa a údržba zařízení ve firmě. Povedlo se to na jedničku. Aplikace vám podle legislativních požadavků a zákonných termínů dokáže připomínat nutný servis, můžete ji také propojit s revizním softwarem či napojit na vaše stávající systémy. Je to snadné, rozchodit tuto evidenci ve firmě trvá pár dnů (včetně školení zaměstnanců).

Aplikace toho navíc umí překvapivě hodně. Zajímavá je třeba možnost tvořit si nejrůznější analýzy plánovaných a provedených činností. S řešeními od firmy INSPECTO zvládnete i řízení a sledování výkonu technické správy či označování místností pro úklidové pracovníky. Celý tým INSPECTO se prostě snaží zaplnit díru na trhu a přinést českým firmám, co pro svůj chod potřebují.