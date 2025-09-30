Uklizeno úplně všude? Nejen podlahy je třeba uklízet, ale také postele

Každý máme tendenci vše vysmýčit, uklidit, vyhodit. Ale je to opravdu nutné? Navíc opravdové nepřítele alergiků a astmatiků pouhým okem nevidíme, zde nám může pomoci jedině atestovaný UVC antibakteriální vysavač Raycop, který doslova odstraní neviditelné. A nejen to.
2v1 tyčový vysavač a ručním UV+ antibakteriální vysavač
Raycop OMNI AIR nabízí neomezené možnosti vysávání všech druhů podlah a dalších povrchů. Jednoduše a rychle s ním vysajete celou vaši domácnost od podlahy, přes postele až po strop. Snadno vysajete veškeré nečistoty z hladkých podlah, koberce, schodiště, stolu, rohů, matrace, lůžkovin i čalounění.
Pomocí speciální UVC hlavice odstraníte i opravdové spouštěče alergie, astma, kašle či ucpaného nosu, které však pouhým okem nevidíme, a tudíž je s nimi boj více než obtížný. Jedná se především o roztoče, kteří žijí v našich postelích a matracích a živí se odumřelými částečkami naší kůže.
Přibližně třetinu svého života strávíme na lůžku, což je mnohem více času, než kdekoli jinde v domácnosti a je neuvěřitelné, že je to místo, které čistíme nejméně. Každou noc sdílíme postel s 2 miliony nebezpečných roztočů a bakterií, kteří na nás útočí, zatímco čerpáme síly na další den. Tyčový bezdrátový vysavač Raycop OMNI AIR odstraní nebezpečné alergeny a vydezinfikuje vaše matrace, lůžkoviny a čalouněný nábytek pomocí UV hlavice s UVC dezinfekční lampou. HEPA filtrace zachytí a nepustí alergeny a mikročástečky prachu zpět do vzduchu domácnosti.
Ultralehký design 1,7 kg
Obsluha vysavače Raycop OMNI AIR je velmi snadná a pohodlná, díky jeho velmi nízké hmotnosti 1,7 kg a absenci kabelu, který by vám při vysávání překážel. S vysavačem lehce a rychle vysajete nečistoty ze všech koutů a členitých prostor včetně schodiště a okenních parapetů.
Čím se liší tyčový vysavač Raycop Omni Air od běžných vysavačů?
Raycop Omni Air je výsledkem několikaletých výzkumů, testů a zkušeností a byl vytvořen lékařem. OMNI AIR s optimálním sacím výkonem, váhou a tvarem efektivně zajistí každodenní pomoc v domácnosti. Raycop je navržen pro maximální úsporu vašeho času a efektivitu vysávání.
Raycop má schopnost odstranit 99,9 % bakterií, plísní, virů i roztoče díky použítí UVC dezinfekční lampy ve spolupráci s dalšími funkcemi – vibračním kartáčem, výkonným sáním a mikro-alergickým HEPA filtrem H13. Raycop je jediný vysavač, který atestovanou UVC lampu využívá.
PureAir HEPA filtrace
Neexistuje jemnější filtrace, než PureAir HEPA. Prach, roztoči, bakterie, viry nemají proti PureAir HEPA filtraci šanci. Třívrstvá filtrace zachytí 99,97% běžných alergenů a velice snadno se vyčistí a udržuje jednoduchým vypráním pod tekoucí vodou.
Raycop začíná tam, kde běžné typy vysavačů končí.
