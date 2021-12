Úklid podlahy snadno, rychle a pořádně s Bona Premium Mop

Kvalitní mop – to je snadný, rychlý a kvalitní úklid podlahy

Prvním krokem při výběru pomůcek pro úklid podlahy je správná volba odpovídajícího typu čisticího prostředku pro specifický druh podlahy. Následně je třeba zvolit kvalitní mop a rovněž vybrat správný typ utěrky pro váš mop.

Vyšší třídy mopů jsou již zpravidla vybaveny speciálními utěrkami z mikrovlákna. Špičkový Bona Premium Mop je vybaven patentovanou mikrovláknovou utěrkou Bona Cleaning Pad, která dokáže odstranit z povrchu podlahy až 99 % bakterií (*Odstraní 99 % Escherichia coli a listérie ze dřeva nebo LVT podlah; testováno v nezávislé akreditované laboratoři. Při použití čisticí utěrky z mikrovlákna Bona Cleaning Pad a prostředků Bona Čistič na parkety, Bona Čistič na tvrdé podlahy a Bona Čistič na laminátové podlahy a dlaždice).

Mop na podlahu by vám měl dobře padnout do ruky, měl by být ergonomický přitom dostatečně robustní a měl by umožňovat úklid i v hůře přístupných prostorách.

Bona Premium Mop splňuje všechny uvedené požadavky, je skutečnou zárukou kvality a trvanlivosti. Práce s ním je snadná, má otočnou hlavu pro dosah do obtížně přístupných míst, čisticí prostředek je umístěn přímo v mopu a dávkuje se pouze stiskem ovladače v rukojeti. Náplň lze jednoduše vyměnit za novou nebo snadno doplnit prostřednictvím ekonomicky výhodných doplnitelných náplní, dle typu povrchu podlahové krytiny. Výhodou je, že nasprejujete, setřete a podlaha je suchá během chvilky. Žádné šmouhy!

Správná volba čisticího prostředku je klíčová

Pro každý typ podlahy se hodí samozřejmě různé typy čisticích prostředků. Jiné složení podlahového čističe vyžaduje dřevěná podlaha lakovaná, jiné dřevěná podlaha ošetřená olejem či voskem. Ač se jedná v obou případech o dřevěné podlahy, je správná volba čističe velmi důležitá. Nejen, že poznáte z krátkodobého hlediska kvalitní výsledek čištění, ale z dlouhodobého hlediska vám volba vhodného čisticího prostředku, který podlahu zároveň správně ošetří, přinese odměnu v delší životnosti podlahy a jejím krásném vzhledu.

Bona Premium Mop a čisticí prostředky

Pokud hledáte to nejlepší pro péči o dřevěné podlahy, mnoho podlahářů doporučuje použití přípravku Bona Čistič na parkety, který je součástí balení setu Bona Premium Mop pro dřevěné podlahy jež obsahuje i mikrovláknovou utěrku Bona Cleaning Pad. Je rychleschnoucí, nezanechává žádné zbytky nečistot, jemně odstraňuje prach, nečistoty, špínu a zanechává tak přirozený lesklý vzhled a krásu podlahy. Je bezpečný pro dřevěné lakované podlahy. V laboratorních testech třetích stran zvítězil v kategorii „Best in Test“ a překonal tak dalších 11 čisticích prostředků na podlahy při odstraňování nečistot v domácnosti. Čisticí prostředek na vodní bázi. Certifikován GREENGUARD GOLD jako bezpečný produkt pro vaši rodinu, vaše domácí mazlíčky a naši planetu.

Variantou pro olejované podlahy je Bona Čistič na olejované podlahy, který je speciálně navržen pro čištění, ale zároveň impregnuje povrch podlahy pro zajištění jeho lepší ochrany. Je certifikován GREENGUARD GOLD jako bezpečný produkt pro vaši rodinu, vaše domácí mazlíčky i naši planetu. Máte-li již svůj Bona Premium Mop, stačí jen vyměnit svou stávající náplň za náplň Bona Čistič na olejované podlahy, pro čištění dřevěných olejovaných podlah. Náplň je nutné zakoupit samostatně, nedodává se v setu s Bona Premium Mopem.

Podlahy typu PVC, marmoleum, laminátové podlahy, vinyl apod. je vhodné čistit pomocí přípravku Bona Čistič na tvrdé podlahy. Čistič je připraven pro okamžité použití, nezanechává šmouhy, účinně odstraňuje prach, nečistoty a špínu a zanechává podlahy čisté a krásné. Jedná se o čisticí prostředek na vodní bázi, který získal certifikát GREENGUARD GOLD, a je tudíž je považován za opravdu bezpečný produkt pro vaši rodinu, vaše domácí mazlíčky i naši planetu. Čistič je dodáván jako součást základního balení setu Bona Premium Mop na tvrdé podlahy.

Všechny Bona čističe (Bona Čistič na parkety, Bona Čistič na olejované podlahy, Bona Čistič na tvrdé podlahy) jsou biologicky odbouratelné a disponují certifikací GREENGUARD GOLD. Jsou k dispozici v ekonomicky šetrných baleních 2,5 l a 4 l, stejně tak v 850 ml baleních pro Bona Premium Mop. Nádobku 850 ml, která je součástí mopu, lze snadno doplnit prostřednictvím ekonomického balení čističe.

Leštěnky a osvěžovače pro zvýraznění lesku podlahy

Každá podlahovina se opotřebovává, a to i při pravidelném úklidu. Proto jsou na trhu leštěnky, které zvýrazní lesk podlahy. I poškrábaná matná podlaha může vypadat lépe, a to při použití leštěnky. Ovšem používejte takové leštěnky, které jsou určeny pro daný typ podlahoviny. Bona Leštěnka na parkety (lesk, mat) je určena pro údržbu lakovaných dřevěných podlah. Bona Osvěžovač na olejované podlahy je určen pro obnovu vzhledu olejovaných podlahy a podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem. Bona Leštěnka na laminátové podlahy a dlaždice je určena pro údržbu všech typů tvrdých podlahovin. Dopřejte vašim podlahám dlouhodobou krásu, prodlužte trvanlivost povrchu!

Bona Premium Mop je možné zakoupit ve třech základních baleních:

