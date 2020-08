Úklid není údržba – jak na to, aby vinylová podlaha vydržela krásná?

Někdo samozřejmě může preferovat ověřenou klasiku (keramickou dlažbu či dřevo), přesto je vhodné před samotnou pokládkou zvážit všechna pro a proti vybraného typu podlahoviny. A to nejen z hlediska estetičnosti a životnosti, ale například i náročnosti úklidu a údržby.

Čištění nebo údržba?

V první řadě je třeba upřesnit často zaměňované pojmy „čištění“ a „údržba“. V praxi je to vcelku jednoduché – čištění je běžná, pravidelná suchá či mokrá činnost, kterou zbavujeme podlahu každodenních nečistot, případně skvrn od běžného provozu.

Oproti tomu údržba je činnost, která rovněž probíhá na pravidelné bázi, nejedená se ovšem o každodenní, případně týdenní činnost, ale o zásah prováděný zhruba jednou za měsíc. Takové ošetření v případě vinylové podlahy pomáhá vytvořit a udržet ochranný film na povrchu podlahy, který ji následně chrání před ulpíváním nečistot, zvyšuje odolnost podlahy a vylepšuje estetický dojem.

Jak si vedou různé druhy podlahovin?

Keramická dlažba je na údržbu velmi jednoduchá a k efektivnímu úklidu stačí kvalitní mop a dostatečné množství vody. Dlažba rovněž snese i agresivnější čistící přípravky. Stinnou stránkou čištění jsou ovšem zanesené spáry, na které je občas třeba vzít parní mop či rýžový kartáč a speciální přípravky.

Korková podlaha je na rozdíl od dlažby teplá a efektivně tlumí kročejový hluk. K úklidu stačí řádně vyždímaný mop a vhodný saponát. Drsné čisticí prostředky nejsou vhodné, mohly by nenávratně poškodit povrch podlahy. Velkou nevýhodou je občasná nevyhnutelná údržba pomocí vosku na korkové podlahy.

Laminátové podlahy, podobné dřevěným podlahám, jsou citlivé vůči vlhkosti, což má samozřejmě vliv na úklid a údržbu. Stejně jako u korkové podlahy platí, že ať už čistíme čímkoli, nesmí zvolený nástroj být příliš drsný. Vhodný je běžný smeták, vysavač s nástavcem na hladké povrchy nebo řádně vyždímaný mop – zvolený čisticí přípravek by měl být určen na laminátové podlahy, univerzální přípravek nestačí.

Thermofix, Dub popelavý, 12146-1

Dřevěná podlaha je oblíbená zejména pro svůj vzhled – opět je ale náchylná k vlhkosti. Vztahují se na ni prakticky všechna pravidla, jaká platí pro laminátové nebo korkové podlahy, tedy jemný smeták, vysavač s nástavcem na parkety, řádně vyždímaný mop. Stinnou stránkou je nutnost údržby prostřednictvím olejování a voskování podlahy, aby povrch dřeva zůstal jako nový.

Oproti tomu vinylová podlaha je téměř nezničitelná a nevyžaduje ani voskování, ani olejování. Podlaha je odolné vůči vodě a mechanickému poškození, při čištění proto není potřeba tak pečlivě volit kartáče nebo nástavce vysavače. Ani mop není třeba ždímat tak důkladně, jako v případě korkových, dřevěných nebo laminátových podlah. Přesto je vhodné zvážit údržbu v podobě přípravků, které odpuzují přilnavost nečistot – a to alespoň jedenkrát za měsíc.

Thermofix, Topol bílý, 12144-1

Suché vs. mokré čištěné

Suché čištění má za cíl odstranit drobné nečistoty, zvířecí chlupy a prach, a proto by mělo probíhat pravidelně a často. Aby ovšem drobné kamínky, písek či jiné tvrdší částečky nečistot neponičily svrchní, dekorovanou vrstvu podlahy a ta si zachovala požadovaný lesk, je třeba jakékoli částečky uklízet nasucho. Na suché čištění stačí smeták, koště nebo vysavač.

Mokré čištění se provádí kvůli odstranění skvrn a nečistot přilnutých k podlaze (pokud jsme je neodstranili okamžitě). Z mopu by neměla při vytírání odkapávat voda, jinak hrozí nebezpečí uklouznutí na mokré podlaze. Do vody lze přidat čisticí prostředky určené na vinylové podlahy, případně i kyselinu citronovou nebo ocet. V žádném případě nepoužíváme přípravky s rozpouštědly nebo čisticí krémy nebo prášky – podlaha by ztratila svůj lesk.

Imperio, Dub kalifornský, 29503-1

Jak na vinylovou podlahu po její pokládce?

Pro opravdu dlouhou životnost vinylové podlahy je třeba začít s jejím ošetřením, tedy údržbou, ihned po pokládce. Pro tyto účely jsou určeny speciální přípravky, které se aplikují nezředěné dostatečně mokrým mopem tak, aby se přípravek dostal i do všech spojů. Tímto způsobem docílíme nejen ochrany podlahoviny, ale i spojů, které se po zaschnutí přípravku stanou vodotěsné (u celoplošně lepeného vinylu).

Základní pravidla pro čištění vinylu

Pro čištění vinylu používáme pouze přípravky k tomu určené,

nepoužíváme rozpouštědla, vosky nebo leštidla,

nepoužíváme přípravky s odmašťujícím efektem, přípravky s obsahem chlóru, acetonu, rozpouštědla, příp. brusné prášky či pasty,

k čištění používáme přípravky speciálně určené pro vinylové podlahy, saponáty nejsou pro úklid vhodné.

Stejně jako jiné typy podlah i vinyl vyžaduje jistou rutinu, která pomůže udržet povrch čistý a bez jediné poskvrnky. Tyto návyky lze samozřejmě přizpůsobit dle režimu domácnosti a míry, jakou je podlaha špiněna. Obecně lze ovšem říci, že na denní bázi by se podlaha měla zamést suchým smetákem nebo vysát. Jednou týdně by se podlaha měla vytřít teplou vodou s čističem na vinylové podlahy, například pomocí mopu nebo hadru. Je třeba znovu zdůraznit, že saponáty na nádobí nejsou vhodné. Na pravidelné bázi by mělo proběhnout i důkladnější čištění a údržba. Ta lze provádět pomocí nylonového kartáče a čističů určených na vinylové podlahy. Pokud se na podlaze objeví skvrny, je vhodné je vyčistit pokud možno okamžitě vodou a hadříkem. Pozdější odstranění by mohlo být mnohem komplikovanější. Zvláště pokud plánujeme ošetření vinylové podlahy ochranným nátěrem, musí být podlaha dokonale čistá – přípravek by špatně vyčištěné skvrny zafixoval a jejich pozdější odstranění by bylo téměř nemožné.

FatraClick, Dub cer hnědý, 7301-5

Vinylová podlaha = úspora času

Jak bylo zmíněno, čištění vinylové podlahy spočívá zejména v běžné údržbě (zametení, vysátí, setření mopem) a ve vytvoření ochranného filmu na nášlapné ploše, která následně odpuzuje nečistoty a prach. Velkou údržbu, tedy obnovení ochranného filmu, je vhodné provést zhruba jednou za měsíc.

Podlaha se proto svou údržbou vyrovná na údržbu nejméně náročným povrchům, či je dokonce předčí. Přece jen, pokud budeme za nejméně náročný povrch považovat dlažbu, pečlivé čištění spár určitě zabere mnohem déle než obnova ochranného filmu vinylu.

Řádný úklid a údržba přitom z dlouhodobého hlediska nesou kýžené ovoce – podlaha je krásná, lesklá a s dlouhou životností.

V případě jakýchkoli nejasností ohledně úklidu a údržby vinylové podlahy je vhodné kontaktovat přímo výrobce podlahoviny. Český výrobce vinylových podlah, společnost Fatra pro tyto případy nabízí i vlastní specializovanou poradnu pro všechny otázky týkající se výrobků ze svého sortimentu.