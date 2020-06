Udržovat pořádek vám pomůže vnitřní členění zásuvek

Pořádek v každé zásuvce systému TANDEMBOX antaro není jen planým snem. Jídelní příbory i hrnce zvládne bezpečně a pohodlně uložit systém vnitřního členění ORGA-LINE. Vždy tak budete mít v zorném poli vše, co potřebujete. Dokonce i velké předměty hravě uložíte stabilně na výšku, například lahve s oleji nebo vínem.

Misky ORGA-LINE můžete variabilně uspořádat přesně podle ukládaných předmětů. Usnadní vám tak vaši laždodenní práci v kuchyni, kde vám zároveň zavládne nebývalý pořádek. Zhotoveny jsou z vysoce jakostní nerezové oceli. Díky tomu se jednoduše umývají, třeba i v myčce na nádobí.

Vnitřní členění zásuvek pro systém LEGRABOX

Pro elegantní box systém LEGRABOX je k dostání systém vnitřního dělení AMBIA-LINE s nápaditým designem. Jednotlivé rámečky snadno nasadíte obratem ruky a usadíte je do libovolné pozice. Bezpečnou stabilitu zajistí upevnění s pomocí magnetu nebo protiskluzové patky.



Pro oba systémy je k dispozici několik pomocníků, které vám zpříjemní práci v kuchyni. Držák talířů, nožů, kořenek nebo držáky na alu i fresh fólie i s vestavěným řezákem.



Přijďte načerpat inspiraci a naživo si vyzkoušet řešení firmy Blum – navštivte její showroom. Na vše si můžete sáhnout a vše můžete konzultovat s odborníky, kteří vám poradí a pomohou s výběrem.



Vysoká kvalita podložená tradicí

Rakouská rodinná firma Blum má ve svém oboru nábytkového kování tradici již více než 68 let a neustále investuje do dalšího vývoje. Můžete se tak spolehnout na vysoce kvalitní kování, které je testované na desítky až stovky tisíc otevření a zavření. U nejčastěji používaných skříněk a zásuvek to odpovídá přibližně 25 letům používání.



Společnost Blum v současné době působí ve více než 100 zemích včetně České republiky. Spolehnout se můžete na doživotní záruku na kování, na elektrické otevírání získáte záruku 5 let.



Více informací najdete na www.blum.com.