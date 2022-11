Trendy dekorace pro podzimní domov

V první řadě jsou to typické barvy babího léta, v druhé pak doplňky a dekorace z přírodních materiálů, jako je juta, mořská tráva či ratan, ale i dřevo. Do dřevěných misek ostatně můžete naaranžovat kaštany, žaludy a další plody podzimu. Hezky se bude takové zátiší z přírodnin vyjímat také v lucerně se zlatým rámem – tohoto stylového světlonoše tak povýšíte rovnou na galerii. A když dovnitř navíc vložíte světelný řetěz, může plnit i svou původní funkci.

Krásně vypadají skleněné svícínky v hřejivých odstínech na dřevěném podnose. Miska Shade se svícny, 399 Kč | foto: Möbelix

Nesmrtelné svíčky a lucerny

V podzimním i zimním období není nic vděčnějšího než světlo svíček. Ať už zvolíte čajové svíčky v půvabných skleněných svícnech v odstínech babího léta (jako je červená, oranžová, žlutá, hnědá či zlatá), designové a vonné svíčky ve skle nebo keramice, případně přírodní lucerny z ratanu či bambusu, které jsou hitem letošního roku.

Přírodní lucerny jsou oblíbeným doplňkem po celý rok, hřejivé světlo však oceníte zejména na podzim. Lucerna Ciato, od 799 Kč | foto: Möbelix

EXTRA TIP: S pomocí velkých svíček si můžete splnit také svůj odvěký sen o krbu. Že netušíte, jak by to bylo možné? Postavte si dekorativní krb podle jednoduchého návodu a užívejte si večerní pohledy do plamenů klidně i v paneláku.

Podzimní květinová aranžmá

Do vázz tónovaného skla uvažte kytici podzimních květů – efektní jsou třeba okrasné bodláky. Případně můžete použít sušené květy a aktuálně velmi oblíbené traviny, které nikdy neuvadnou. Navíc se opět vrátily do módy. Pokud máte rádi něco netradičního, použijte pro své aranžérské počiny vázy ze dřeva. Nebo si vyrobte vlastní vázu či květináč s terakotovým vzhledem a dejte tak nový život například skleněné lahvi od mléka nebo starému bucláčku.

Koše z mořské trávy můžete využít nejen na rostliny, ale i jako drobné úložné prostory. Koš Sophy, od 649 Kč | foto: Möbelix

A jestliže razíte pravidlo, že květin není nikdy dost, pak si ještě můžete do obalů na květináče z juty či mořské trávy vysadit barevné vřesy. Dohromady jim to skvěle ladí!

Tak co, už tušíte, jak letos pojmete podzimní dekor pro svůj domov?