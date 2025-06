Travní koberce – okamžitá proměna vaší zahrady

Proč zvolit travní koberec?

Travní koberce jsou pěstovány v trávníkové školce, kde se jim dostává profesionální péče po dobu minimálně 12 měsíců. Výsledkem je hustý, bezplevelný a odolný trávník, který lze plně zatěžovat již 14 dní po pokládce.

Výhody travních koberců:

Okamžitý estetický efekt – žádné čekání na růst trávy.

– žádné čekání na růst trávy. Vysoká kvalita – rovnoměrně zapojený hustý drn bez chorob a škůdců.

– rovnoměrně zapojený hustý drn bez chorob a škůdců. Odolnost – snese dětské hry, zahradní akce i domácí mazlíčky.

– snese dětské hry, zahradní akce i domácí mazlíčky. Možnost pokládky od dubna do října – flexibilní řešení pro každou sezónu.

Kde objednat kvalitní travní koberec?

Pokud hledáte spolehlivého dodavatele travních koberců, navštivte eshop.vrbas.cz. Firma Ing. Jiří Vrbas – KVĚT se pěstováním travních koberců zabývá již více než 20 let a nabízí široký výběr variant pro různé typy zahrad a terénů. Firma je schopná zajistit dopravu travních koberců po celé ČR.

Jak probíhá příprava půdy?

Před pokládkou trávníku je třeba si nachystat pozemek. U přípravy začneme vyčištěním plochy od starého trávníku, plevele či většího kamení. Po vyčištění pozemku plochu srovnáme a lehce nakypříme. Výška terénu by měla být přibližně o 2 cm nižší, než bude výsledný stav. Po pokládce trávníku se vám terén o tyto 2 cm navýší.

Jak probíhá pokládka?

Pokládka travního koberce je jednoduchá a rychlá. Po připraveném podloží stačí položit jednotlivé role a důkladně zavlažit ihned po pokládce. Dávka zálivky by měla být tak velká, aby se voda dostala skrz travní drn do podkladu. Pokládku je nutné provést do 24 hodin od expedice, aby si trávník zachoval svou kvalitu. Položená plocha by neměla být dlouho bez vody, aby trávník nevyschnul. Po dobu 10–14 dnů opakujeme zálivku 2 – 3x denně, dle počasí. Postupně dávku vody snižujte.

Jaká je následná péče?

Přibližně za 14 dnů od pokládky můžete trávník poprvé posekat a začít plně zatěžovat. Po první seči už trávník nemusíte tak intenzivně zalévat, jako na začátku.

Pokud by vás zajímalo více informací ohledně travních koberců, doporučujeme se podívat na eshop.vrbas.cz.

Nečekejte na dokonalý trávník – užijte si krásnou zelenou plochu ihned díky kvalitním travním kobercům!