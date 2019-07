Trápí vás sucho a nedostatek vody? Pomůže studna a hlubinné čerpadlo

Mapa sucha ČR, kterou můžete sledovat například na portálu InterSucho, se čím dál více začervenává. Kromě nepříjemných veder má sucho dopad i na stav podzemních vod. Zatímco v minulém století stačila na zásobení vodou často pouze několikametrová kopaná studna, dnes musíme pro vodu vrtat studny s hloubkou běžně přes 20 metrů. Na přivedení vody tak potřebujeme čerpadla s hlubším ponorem a díky současnému využití na zahradě a v domácnosti i výkonnější a sofistikovanější čerpadla.

Co je hlubinné čerpadlo?

Hlubinné čerpadlo je vlastně hovorové označení pro ponorné čerpadlo, které používáme k čerpání vody z velkých hloubek. Protože jde ovšem o obecné označení, nikde není přesně specifikováno, jaké čerpadlo je hlubinné a jaké není. V praxi jsou tak často označována libovolná ponorná čerpadla mimo povrchová (sací výška menší než 8 metrů) a toto zavádějící označení pak může majiteli vrtu ve větších hloubkách napáchat více škody než užitku.

Pro koho je vhodné hlubinné čerpadlo?

Kvalitní hlubinná čerpadla jsou vyrobena z velice odolných materiálů, jako je nerez, a jsou uzpůsobena pro dlouhodobé ponoření a odolnost vůči tlaku sloupce vody nacházející se nad ním. Například hlubinné čerpadlo Pumpa AD je vhodné pro čerpání vody z hlubokých vrtů, a to až z hloubky 250 m s použitím na závlahu a pro dodávky pitné vody do chat či rodinných domů. Do těchto hloubek běžně nevrtáme, ale údaj zaručuje profi konstrukční řešení čerpadla, díky kterému se majitel může spolehnout, že ve větších hloubkách zařízení 100% obstojí vysokému tlaku a nepoškodí se.

Jaká jsou rizika špatného výběru čerpadla

Rozdíly v cenách čerpadel jsou poměrně velké, ale většinou odpovídají rozdílu ve výkonu i kvalitě. Zapomeňte na klasickou rovnici, že čím vyšší výkon, tím lepší produkt. Každá zahrada a domácnost má specifické podmínky, odtud vychází i množství variant čerpadel, které kombinuje různé parametry tak, aby si správně vybral opravdu každý. Nesprávným výběrem si v lepším případě přinesete diskomfort, v horším můžete čerpadlo velmi rychle odstavit z provozu. Při nákupu levnějších hobby čerpadel pak budete nuceni investovat do nového, jelikož oprava poškozeného se buď nevyplatí, nebo prodejce neposkytuje servis. Nepodceňujte tak dostupnost servisu čerpadla, který je u profesionálních prodejců samozřejmostí.

Výkon, průtok, výtlak - jak číst parametry čerpadla?

Nejčastěji jsou uváděny pouze údaje určující maximální hodnoty průtoku a výtlaku. Ty jsou orientačním vodítkem, nicméně platí, že čerpadlo bychom měli volit tak, aby se námi požadovaný průtok nacházel kolem optimálního provozního bodu čerpadla a ten je stanoven kombinací průtoku a výtlaku. Detailní popis jednotlivých parametrů vč. výběru čerpadla najdete v poradně společnosti Pumpa.