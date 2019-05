Tichá tepelná čerpadla vám pohodlí domova nenaruší

Tepelná čerpadla jsou unikátní zařízení, která umí teplo ze studenějšího místa přesunout do teplejšího.

Jádrem tepelného čerpadla je kompresor s motorem o výkonu několika kilowat a u systému vzduch-voda i ventilátor, kterým se dopravuje na výparník velké množství vzduchu, řádově tisíce metrů krychlových za hodinu.

Instalace do domu, nebo ven?

Tepelná čerpadla vzduch – voda jsou k dostání ve dvojím provedení - pro vnitřní instalaci do domu a ve venkovním pro instalaci do zahrady. Tepelná čerpadla země – voda se, až na nepatrné výjimky, vždy instalují do domu, konkrétně do technické místnosti. Jejich hlučnost je srovnatelná s lednicí nebo mrazákem.

Hladinu hlučnosti stanovuje zákon

Hluku se nemusíte bát, tepelná čerpadla jsou konstruována tak, aby vás neobtěžovala nadměrnou hlučností. Hluková zátěž je stanovena zákonem a měří se podle harmonizovaných evropských norem. Pro vnitřek domu platí limit 40 dB(A) ve dne a 30 dB(A) v noci.

Také venkovní provedení tepelného čerpadla musí mít dobře vyřešenou izolaci, aby nebyli hlukem obtěžováni ani sousedé. Zákon stanovuje, že už 2 metry od fasády sousední budovy nesmí být hluk vyšší než 50 dB(A) a v noci 40 dB(A).

Součástí každého tepelného čerpadla je tepelná a protihluková izolace. Vzduch je do tepelného čerpadla vzduch – voda ve vnitřním provedení přiveden stěnou domu velkými tepelně izolovanými hadicemi, které současně slouží jako tlumič hluku.

Tichá tepelná čerpadla vyžadují odbornou instalaci

I přes uvedená konstrukční protihluková opatření v tepelných čerpadlech je třeba dbát na správnou instalaci, která tlumí vibrace směrem do země a také jejich přenos do otopné soustavy. Správná opatření stanovují především sami výrobci tepelných čerpadel. Je zapotřebí, aby byli technici vyškoleni přímo od výrobce produktu, který instalují.

Jak tichá tepelná čerpadla opravdu jsou? Doporučujeme vám před samotným nákupem navštívit vzorkovnu výrobce a nechat si předvést právě vámi vybraný model v jeho maximálním výkonu. Mezi nejtišší tepelná čerpadla na trhu patří produkty značky STIEBEL ELTRON. Zavítejte na pobočku firmy, kde vám její zaměstnanci ochotně představí jednotlivé typy čerpadel a poradí, jak tichá tepelná čerpadla správně zapojit do otopné soupravy. Doporučí vám i další případná protihluková opatření, která by si mohlo vyžádat konkrétní umístění přístroje.

Pro vnitřní instalaci v novostavbách je oblíbené například invertorové tepelné čerpadlo vzduch – voda WPL 09 ICS classic, WPL 17 ICS classic, WPL 09 ISCS classic nebo WPL 17 IKCS classic. Pro venkovní instalaci jsou vhodná například tepelná čerpadla vzduch – voda HPA-O 7 CS Premium, HPA-O C Premium nebo HPA-O 13 C Premium.

