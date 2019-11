Televize Samsung The Frame se umí proměnit na obraz

Když je zapnutý, jde o standardní televizor, po vypnutí se změní na obraz. Nabízí netradiční design ve spojení s kvalitou obrazu, kterou zajišťuje technologie QLED. Ta dokáže zobrazit vyšší kontrast, hlubší a tmavší černé odstíny, pokrýt 100 % barevného prostoru při jakékoliv úrovni jasu a netrpí vypalováním obrazu tak, jak tomu může být u jiných technologií.

The Frame se řadí do prominentní lifestylové řady televizorů Samsung, která překonává koncepci tradičních televizorů a stává se designovou ozdobou interiéru a zároveň dvěma zařízeními v jednom.

Nový televizor The Frame se odlišuje od ostatních modelů hned na první pohled. Rám obrazovky tvoří skutečná rámová konstrukce, jaká se používá k zarámování obrazů, a je navíc vyměnitelná. Zákazníci mají na výběr ze čtyř barevných dekorů – hnědé, béžové, bílé a černé.

Pokud se televizor The Frame právě nepoužívá ke sledování televizního vysílání nebo filmů, zobrazuje v Režimu umění dokonalé fotoreprodukce obrazů nebo umělecké fotografie, a dokáže tak proměnit obytný prostor na uměleckou galerii. Snímač jasu, kterým je The Frame vybaven, umožňuje upravit barevné podání tak, aby se přizpůsobilo jasu v místnosti a dosáhlo se tak optimálního zobrazení uměleckého díla na obrazovce televizoru. Také je možné si nastavit, jak dlouho se mají obrazy zobrazovat v případě, že v místnosti nikdo není, o což se stará pohybový senzor.

Umělecká díla na jeden klik

Obchod s uměleckými díly pro The Frame staví na svých partnerských vztazích s nejprestižnějšími galeriemi a muzei na světě a zpřístupňuje více než 1 000 uměleckých děl. Do aplikace Obchod s uměním byla přidána mistrovská díla z galerie Uffizi v Itálii, muzea Vincenta Van Gogha v Nizozemsku, muzea Te Papa na Novém Zélandu, Muzea výtvarného umění v Budapešti či z královské sbírky Velké Británie.

Model Samsung The Frame je na českém trhu k dispozici v úhlopříčkách 43, 49, 55 a 65 palců za cenu od 24 990 Kč. V případě zakoupení The Frame do 31. 12. 2019 navíc zdarma získáte vyměnitelný rám v hodnotě až 3 490 Kč a čtyřměsíční předplatné v aplikaci Obchod s uměním.