Dobré zhodnocení úspor vidí investoři i v družstevní bytové výstavbě

„Nechci ani utrácet za drahá auta a podobné blbiny. Vím, že investice do nemovitostí, například bytů, je jistota,“ doplňuje Pavel V.

„Cena nemovitostí trvale roste a z jejich pronájmu nebo podnájmu mohu každoročně generovat trvalý výnos. Ke stáru mohu pak nemovitost výhodně prodat a užívat si podzim života,“ dodává. Družstevní byt je také výbornou investicí do budoucna.



Tady je pět hlavních důvodů, proč tomu tak je:

1. Ceny nemovitostí léty trvale rostou.

2. Pokud máte více peněz než nutných 25% ceny bytu, můžete hned na začátku složit více, až 100% ceny bytu. O to nižší pak máte splátku úvěru v nájemném a vyšší výnos z podnájmu.

3. Budete-li pořizovat byt jako investici, můžete jej bez problémů se souhlasem družstva výhodně podnajmout.

4. Podle potřeby můžete byt kdykoliv převést na jinou osobu za tržní cenu, která se v průběhu let zvyšuje. Účastníci převodu neplatí daň z nabytí nemovitosti, protože byt je družstva a jeho vlastník se nemění.

5. Člen družstva není vlastníkem bytu, není tedy zapsán v katastru nemovitostí, tam je zapsáno družstvo.

Investujte do své budoucnosti a do budoucnosti svých blízkých. Družstevní bydlení je jednou z nejlepších a nejjistějších variant, při které prakticky nic neriskujete. I když se nakonec budete chtít bytu zbavit, získáte zpět svůj vklad – družstevní podíl. Je možné také svá práva a povinnosti člena družstva, tedy i družstevní podíl, převést za úplatu na kohokoliv, kdo o převod a tedy i družstevní byt bude mít zájem.

Jedním z nových projektů družstevní bytové výstavby v centru Liberce je projekt OAZA V CENTRU. (www.oazavcentru.cz). Současná podoba projektu je dílem architekta Ing. Radima Kousala, držitele prestižní ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství, a jeho týmu společnosti Siadesign.

V Liberci už asi není většího centra, než je dolní část města v okolí OC Forum, terminálu MHD, krajského úřadu a Soukenného náměstí. Právě nedaleko odsud, blízko hromadné dopravě, úřadům, nákupům i denní či noční zábavě je umístěn projekt OAZA V CENTRU. Na dosah centra města, ale přitom v klidné a zelené části. V lokalitě, ze které se do tří minut pomalé chůze dostanete na zastávku MHD, na krajský úřad, do obchodu, banky či restaurace, stejně tak jako do dvou minut vozem na výpadovku na Prahu, Jablonec, Frýdlant či Děčín.

Na pozemku bývalých Montážních závodů Liberec vyroste ve třech etapách několik domů s byty, nebytovými prostory i krytými parkovacími místy. Jedna z těchto etap, označovaná jako Etapa č. 2, je věnována projektu OAZA V CENTRU, který nabízí výhradně družstevní formu bydlení. Tím se liší od ostatních etap.

V rámci této etapy je budoucím členům družstva k dispozici celkem 114 bytů, dva komerční prostory a 146 krytých parkovacích míst. V ceně družstevního podílu k bytu je také sklepní kóje a jedno kryté parkovací stání podle vlastního výběru budoucího člena družstva. Další parkovací stání je možné doobjednat až do vyčerpání kapacit. Z tohoto důvodu je tedy vhodné s rezervací příliš neváhat, a to i přesto, že termín dokončení stavby je plánován na začátek léta 2021.