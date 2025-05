Táborsko: Kdo platí obnovu vodovodní sítě?

Účetní hodnota tohoto majetku činila v roce 2024 bezmála 2,4 miliardy Kč.

Provoz veřejného vodovodu a kanalizace ve městech zajišťuje od 1.1.2022 společnost ČEVAK a.s. na základě uzavřené „Smlouvy na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. v letech 2022 - 2031“ ze dne 26.5.2021, který tak po vítězství v koncesním řízení navazuje na své předchozí desetileté provozování majetku VST. Celková délka vodovodní sítě je 230 km, kanalizační 191 km. V majetku jsou dále zahrnuty 3 ČOV, 1 úpravna vody, 14 čerpacích stanic a další technická infrastruktura. Aby tento tak rozsáhlý majetek plnil nepřetržitě svou funkci, je zapotřebí kromě řádného provozování odborným provozovatelem zajistit dostatek finančních prostředků na jeho obnovu. VST s.r.o. využívá k tomuto účelu zejména tři zdroje: nájemné od provozovatele, dotační prostředky a úvěry.

Za dobu své existence bylo takto vynaloženo celkem 3,7 miliardy Kč, z čehož převážnou většinu tvořilo nájemné 57%, úvěry 31% a dotace 12%. Rozdělení investičních prostředků na jednotlivé akce probíhá podle přísných technicko-ekonomických kritérií. Důležité je plánovat a pravidelně hodnotit význmané ukazatele. K nim patří zejména stáří a technický stav konkrétního majetku, plnění legislativních požadavků na kvalitu pitné vody a čištění odpadních vod a v neposlední řadě také koordinace stavebních prací s ostatními správci inženýrských sítí v jednotlivých lokalitách. VST má proto kontinuálně zpracovaný investiční plán včetně oprav na 5 let, který je v průběhu roku aktualizován. Na jeho základě je každoročně také připravován finanční plán na 20 let.

K těm nejdůležitějším akcím za celé období patří akce Náprava kanalizačního stavu aglomerace Táborsko, realizované v letech 2009 – 2011. Během ní bylo nově postaveno nebo kompletně rekonstruováno více než 12 km vodovodů a kanalizací a dvě kanalizační štoly o celkové délce 2,3 km. Následovala intenzifikace areálové čistírny odpadních vod, která slouží obyvatelům a průmyslu větší části Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí. Ta proběhla v letech 2013-2015 v několika etapách. Výsledkem je moderní čistírna s kapacitou 95 000 ekvivalentních obyvatel, energeticky z více než 90% soběstačná, a s potenciálem dalšího možného příjmu dovážených substrátů. Nejnovější významnou investicí je její kalová koncovka. S čistírenskými kaly coby produktem čištění jsou v poslední době čím dál tím větší problémy co do jejich uplatnění. Vzhledem k obsahu těžkých kovů, zbytkových koncentrací léčiv, mikroplastů, polychlorovaných bifenylů a dalších látek jej lze v omezené míře využít jako surovinu do kompostu nebo jej energeticky dále zpracovat. A právě touto cestou se vydala Vodárenská společnost Táborsko.

V areálu čistírny se nyní dokončuje stavba sušárny a pyrolýzy těchto kalů. Kaly se po částečném odvodnění v odstředivce nejprve vysuší v sušárně na zhruba 97% obsahu sušiny, a poté projdou procesem pyrolýzy při teplotě okolo 650st. Celsia. Výsledkem bude látka, která se nazývá karbochar. Tato látka již drtivou většinu závadných substancí neobsahuje. Vzhledem k obsahu uhlíku, dusíku a dobré schopnosti zadržovat vláhu je vhodná jako pomocná látka při aplikaci hnojiva na zemědělské pozemky, přísada do spodních vrstev zelených střech, přísada do kompostů atd. Díky této metodě zpracování klesne celková roční produkce kalů z táborských čistíren ze 7 tisíc na 1,3 tisíce tun za rok, čímž také odpadnou vysoké náklady na dopravu. Linka by měla být uvedena do provozu v létě letošního roku.

V souvislosti se změnou legislativy a přijetím nové evropské Směrnice o čištění odpadních vod se v budoucnu bude Vodárenská společnost Táborsko muset zaměřit na tzv.terciální a kvartérní čištění. To by mělo za cenu vysokých investic do čistírenských technologií zaručit ještě lepší odstranění zejména dusíku, fosforu a dalších látek, obsažených v odpadních vodách.