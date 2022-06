Ta nejúčinnější filtrace pro váš domov je centrální vysavač

Patříte mezi ty, kteří nejsou obeznámeni s výhodami centrálních vysavačů? Mezi hlavní a nepřekonatelnou výhodu patří to, že s jeho pomocí udržujete v domácnosti opravdu čisté prostředí. To je umožněno díky uzavřenému okruhu, resp. trubnímu rozvodu, pomocí kterého je veškerý nasátý prach odveden z obytné místnosti do odpadní nádoby agregátu umístěného např. v garáži nebo technické místnosti. Zde je přefiltrován a následně se vyfukuje mimo dům. Tím je zajištěna 100% filtrace. Samotný prach se spolu s alergeny, roztoči a dalšími nevítanými návštěvníky již nevrací zpět do místnosti, jako je tomu u klasických vysavačů.

U centrálních vysavačů Husky je navíc možná i varianta, kdy je prach dopraven potrubím až do centrální vysavačové jednotky, kde se smíchá s vodou, a po jejím naplnění se automaticky vypustí do kanalizace.

Mezi další výhody patří jednoduchá manipulace s lehkou hadicí, kdy odpadá tahání klasického vysavače po místnosti. K tomu tichý provoz a široká řada praktických doplňků, nástavců a štěrbinových lopatek/zásuvek a dalších… Je zřejmé, že neexistuje efektivnější a hygieničtější způsob vysávání než systém centrálního vysávání.

Kvalita a trvanlivost

Centrální vysavače Husky navíc nejsou jen spotřební výrobek, ale lze je označit za technologii. Aby mohly sloužit spoustu let, musejí splňovat vlastnosti, kterých se současným běžným spotřebním výrobkům velmi často nedostává. V první řadě jsou to kvalitní materiály, které se ani po desítkách let neopotřebují. To vše potvrzují zkušenosti z Kanady, která je domovskou zemí centrálních vysavačů a kde se tímto způsobem vysává již více jak 50 let. Že se nejedná jen o prázdná slova, dokládá unikátní záruka 25 let na agregát, kterou výrobce na vybrané vysavače Husky poskytuje.

S láskou k přírodě

Výrobky společnosti HUSKY se skládají převážně z recyklované oceli a hliníku, tj. dvou nejvíce recyklovaných materiálů na světě. To je významná úspora energie, protože recyklace hliníku a oceli využívá o 95 % méně energie než jejich výroba z nových materiálů, což výrazně snižuje emise skleníkových plynů. Navíc hliník a ocel lze recyklovat znovu a znovu, což snižuje znečištění půdy a vody způsobené těžbou. Tím, že HUSKY místo obvyklých plastů používá k výrobě komponentů centrálních vysavačů kovy, eliminuje znečištění plasty půdy, vodních toků a oceánů.

Centrální vysavače jedou na plný výkon

Evropská komise stále omezuje výkony klasických vysavačů, aktuálně je omezení vysavačů nad 900 wattů. Centrální vysavače jsou ovšem z tohoto nařízení vyjmuty. Abyste dosáhli dokonale čistého domova a vysáli všechny nečistoty, prach a alergeny, půjde to pouze s centrálním vysavačem. S klasickým, méně výkonným vysavačem, vám úklid zabere mnohem více času, protože centrální vysavač je 4 až 8krát výkonnější než přenosný. To znamená, že úklid provedete efektivněji, v kratším čase, a jak již bylo zmíněno, nevíříte si přefiltrovaný vzduch zpět do místnosti, ale odvádíte ho mimo dům.

