Světlovod zlepší pracovní podmínky v kanceláři i ve skladu

Pobyt v prostorách s nízkou intenzitou přirozeného denního světla se negativně podepisuje na psychice lidí, a to špatnou náladou či skleslostí. Podobnou situaci však řeší ve výrobních halách nebo ve skladech, kde se nedostatek přirozeného denního světla může odrazit na nižším pracovním výkonu zaměstnanců.

Požadovaný dostatek světla

Prostory musí být dostatečně osvětleny v souladu s příslušnou normou. Vzhledem k tomu, že osvětlení obřích hal je často energeticky náročné, přistupují vedení firem k stavebně-technickým opatřením, jež přispívají v lepšímu prostupu přirozeného světla. Z výsledků nedávné studie profesní asociace ABSL například vyplývá, že dostatek světla tvoří hned vedle pohodlného kancelářského nábytku nebo kvalitní klimatizace důležitý faktor pro oslovené zaměstnance. Není třeba připomínat, že získat dnes pracovníka je obtížnější než v minulosti, a tak si je zaměstnavatelé předcházejí.

Metod pro zajištění lepšího osvětlení v interiéru je hned několik. Za pozornost stojí využít efektů, které přináší přirozené světlo „dopravené“ do jakékoliv části interiéru pomocí světlovodu. „Zjednodušeně řešeno jde o solární tubu, která zvenčí nabere světlo a pomocí vysoce odrazných ploch v rámci systému jej přivede do interiéru,“ říká Ondřej Malík, technický ředitel společnosti WT – Windows Tomorrow, která zájemcům radí na webových stránkách solatube.cz. „Máme hodně realizací v bytech i firmách a z rostoucího trendu lze vypozorovat, že lidé v bytech i na pracovištích chtějí dostatek přirozeného světla, které zlepšuje náladu a zvyšuje pracovní výkon,“ podotýká Ondřej Malík.

Nejlepší australský vynález?

Světlovody letos slaví své třiatřicátiny. V roce 1986 australský vynálezce Steve Sutton vyrobil jejich první prototyp. Pět let nato založil se skupinou podnikatelů firmu Solatube International, která jako první na světě začala vyrábět světlovody a dodávat je do domácností a firem. Podle novin Daily Telegraph byl světlovod řazen mezi jeden z nejlepších australských vynálezů minulého století. „S tím bych se ztotožnil. Světlovody jsou poměrně jednoduchá a na instalaci nenáročná řešení, přitom přinášejí obrovský efekt,“ vysvětluje Ondřej Malík.

Světlovod je většinou vyveden na střechu, kde se nachází speciální akrylátová kopule. Vzhledem k tomu, že kopule má celkově větší obsah než například ploché okno, dokáže také přijmout a do interiéru pustit více světla. „Kopule je jedním z klíčových prvků, od které se odvíjí výkonnost systému. Mohu doporučit spoléhat jen na originální světlovody, imitace zklamou už po pár měsících,“ varuje Ondřej Malík. Na kopuli je napojen tubus s povrchem, jenž dokáže téměř stoprocentně odrazit získané světlo a „posunout“ jej dále do interiéru. Tuby mohou mít i několik metrů, aniž by docházelo k zásadnímu úbytku výkonnosti systému. V interiérové části je takzvaný difuzor, který si lze představit jako podhledové světlo s tím rozdílem, že to, co „svítí“, je přirozené světlo. Nadstavbou světlovodů jsou v poslední době oblíbené systémy s fotovoltaickými články, které přetvářejí světlo na elektrickou energii, ta se ukládá do baterií a po setmění difuzor funguje jako opravdové svítidlo.

Stejně jako se hůře pracuje lidem v kancelářích, ve kterých nejdou otevřít okna a funguje pouze klimatizace, není ani umělé osvětlení to pravé ořechové. Dopřát zaměstnancům přirozené světlo nemusí být přitom vůbec složité.

Více informací na www.solatube.cz