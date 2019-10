Světlovod: Chytrá roura ve službách světla

Dům měl jasně dané dispozice, s nimiž se nedalo příliš hýbat, a tak se v některých částech interiéru nedostávalo přirozeného světla. Právě při výměně střechy se Karel rozhodl pro jednu dodatečnou instalaci, totiž světlovod.

Světlo kamkoliv

Světlovod je vlastně „chytrá roura“, která přivede světlo do temné části interiéru. Podobně jako v nastíněném příkladu není potřeba složitě měnit vnitřní dispozice stavby. To je dost zásadní výhoda, protože zdi často obsahují rozvody a některé stěny jsou nosné. Stojí tedy velké peníze uspořádat nový interiér tak, aby se světlo dostávalo i do těch nejzazších koutů. Se světlovody je tento úkol podstatně jednodušší a levnější.

Proto si lidé jako pan Karel nechávají instalovat světlovody do studoven, chodeb, šaten, kuchyní, sociálních zařízení, garáží nebo půdních prostor. „Výjimečnost světlovodů spočívá ve snadné instalaci a relativně nízkých nákladech, a to při fantastickém efektu. Každý, kdo pobýval v tmavém interiéru a pak uvidí světlovod v provozu, je doslova oslněn,“ říká s úsměvem Radomír Kučera, spolumajitel společnosti WT-Windows Tomorrow.

Získat maximum světla

Světlovod je vlastně stavebnice, která sestává ze tří základních částí. Vývod světlovodu na střeše nebo stěně představuje většinou kopule ze speciálního materiálu. Kopule dokáže zachytit maximální množství slunečních paprsků. „Některé světlovody jsou konstruovány po vzoru Fresnelovy čočky, jež se ukázala být jedním z nejefektivnějších způsobů zachycení světla. V kombinaci s kopulovými zrcátky dokáže získat světlo i z velmi nízkých úhlů, což zajišťuje dobré světelné zisky v zimním období,“ vysvětluje Radomír Kučera. V průběhu let se někteří architekti nebo stavitelé začali poohlížet po řešení kopule, která by tolik nevyčnívala mimo úroveň střechy. Na trhu se proto objevily takzvané ploché kopule. Tyto světlovody disponují plochým zaskleněním, a proto svým vzhledem připomínají spíše střešní okno. S ním však při srovnání světelných zisků vycházejí jednoznačně vítězně.

Další částí světlovodu je tubus, který vede světlo ze střechy do interiéru. Často musí překonávat všechny nástrahy střešních konstrukcí – latě, krokve, izolace či kabely. Umí si s nimi poradit velmi dobře, protože tuby dosahují optimální tvárnosti. Není problém je zalomit a proplést požadovaným prostorem. Vnitřní část tubusu je opatřena vysoce odrazivým materiálem, který podle nejrůznějších zdrojů a výrobců dokáže přenést až 99,5 % získaného světla.

Třetí podstatnou částí světlovodů jsou pohledové difuzéry. Při intenzitě světla, které z nich vychází, mohou někteří návštěvníci interiéru nabýt dojmu, že jde o síťové svítidlo. Ovšem opak je pravdou, světlovod pracuje zcela bez potřeby elektrické energie, což svědčí peněžence i životnímu prostředí. Vylepšení světlovodů přinášejí fotovoltaické panely s baterií, která ukládá získanou energii. Když se večer „zhasne“ venku, není problém ekologicky rozsvítit uvnitř.

Jednoduchá instalace světlovodu

Světlovod je zpravidla nainstalován za několik málo hodin. Stačí najít vhodné místo v interiéru, udělat otvor do střechy a v půdním prostoru pospojovat tubusy. „I když doporučujeme instalaci za přispění profesionálů, víme, že zástavbu světlovodu zvládne i průměrně zručný kutil,“ dodává Radomír Kučera a odkazuje na webovou stránku solatube.cz, která shromažďuje množství fotografií z reálných instalací.