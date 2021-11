Světelná pohoda domova? Jděte na ni chytře

To vše s sebou přináší současné podzimní období a taková každoroční doba temna nás ještě několik následujících měsíců čeká. Přitom nedostatek světla má na lidský organismus neblahé účinky, což potvrzují i mnohé vědecké studie. A ani nemusí. Vždyť každý z nás zná ten pocit, když nám sluncem prozářené nebe doslova vlévá energii do žil a stupeň naší nálady se na žebříčku od nuly do desíti dere na nejvyšší příčku. Co ale s tím, když se právě slunečního svitu nedostává? Pak přichází na řadu důležitost osvětlení interiérového.

Jak potvrzuje Monika Zajíčková ze společnosti Eglo, lídra na trhu s interiérovými svítidly, správné osvětlení může podpořit nejen naše zdraví, ale i naši výkonnost. Záleží však i na výběru správného tónu osvětlení. „Pro práci během dne potřebujeme bílé studené barvy, kdežto při večerním odpočinku se zrelaxujeme u teplého bílého osvětlení. Alespoň hodinu před spánkem je dobré eliminovat modré světlo, to zvyšuje kvalitu spánku, naše tělo se během noci lépe zregeneruje a probudíme se svěží a odpočatí,“ vysvětluje Monika Zajíčková. Ostatně to jen dokládá varování odborníků, kteří důrazně odrazují od používání notebooků či mobilních telefonů před usnutím.

A v 21. století není nic jednoduššího než na domácí světelnou harmonii a správné nastavení jít chytře. Tedy s chytrými technologiemi, které naši domácí pohodu dokážou povznést právě i v oblasti interiérových světel. Třeba s EGLO Connect, novým systémem inteligentního osvětlení. Prostřednictvím jeho používání si můžete kompletně nastavit správu vašeho interiérového osvětlení přesně tak, jak potřebujete.

„Například když se vrátíme k tématu spánku, díky EGLO Connect vás ráno probudí program ‚východ slunce‘, kde si nastavíte čas a intenzitu světla, která vás přivítá do nového dne,“ pokračuje Monika Zajíčková. Východ či západ slunce je však jen zlomek toho, co si můžete pomocí systému nastavit. Ten nabízí více než 16 milionů barev a 50 tisíc jejich odstínů! Volit tak můžete například i ze scenérie „oceán“, „měsíční světlo“ nebo si vytvořit své vlastní, které budou odrazem vašich preferencí a atmosféry pro dokonalý relax a načerpání sil.

Technologie EGLO Connect funguje na zabezpečené síti, která umožňuje párovat jednotlivá osvětlení do skupin a ovládat je odkudkoli z vašeho domova. Nabízí ucelený systém chytrých žárovek, které jsou dodávány buď s dálkovým ovládáním, nebo pokud je pro vás pohodlnější ovládání prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu, pak i samostatně. Samozřejmostí jsou aplikace ke stažení zdarma jak pro Android, tak i pro iOS. Žárovky jsou zakomponovány do zákazníky velmi oblíbených stropních LED svítidel či kazetových LED svítidel do stropních podhledů.

Systém inteligentního osvětlení toho ale umí mnohem víc, než „jen“ řídit intenzitu či tóny světla. Pomůže vám třeba i se zabezpečením vašeho bytu či domu. „Můžete si nastavit automatické zapínání a vypínání osvětlení u vás doma, když jste zrovna pryč. Nasimulujete tak svou přítomnost a ochráníte svůj domov před nevítanými návštěvníky,“ upřesňuje Monika Zajíčková.

Navíc kvůli používání nemusíte měnit vaše stávající svítidla. Jednoduše stačí si dokoupit chytrou EGLO Connect žárovku (je potřeba si jen dát pozor na výběr správného druhu patice) a výhody systému můžete ihned využívat.

Pokud byste potřebovali poradit či vidět funkčnost systému na vlastní oči, k dispozici jsou vám EGLO showroomy v pražských Stodůlkách či Horních Počernicích. Inspiraci můžete načerpat na www.eglo.cz.