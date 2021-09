Stylové bydlení v barvách babího léta

Příroda posledních letních a prvních podzimních dní jako by nám dávala návod, jak nachystat své bydlení na zimu. Slunce už je pěkně nízko a ukazuje nám vše v jiném světle i fascinujících barvách. Červené šípky či jablíčka, zlátnoucí listy a příroda v posledním vzepětí před uložením se k zimnímu spánku. Jak by se to vše dalo přenést do interiéru? S našimi radami docela snadno!

Barvy inspirované matkou Zemí

Základem toho všeho je interiér v zemitých tónech béžové a světle hnědé. Ten sám o sobě působí útulně a velmi vlídně, možná však trochu fádně. Nebojte se ho tedy okořenit černými prvky a k tomu ještě přidat hřejivé kontrastní odstíny cihlové: na stěně, textilu i dalších doplňcích. Několik akcentů ve zlaté barvě pak působí dojmem, jako by je tu nakreslily štětce posledních slunečních paprsků. V jídelně to může být servírovací vozík a svícen, v obývacím pokoji zase odkládací stolek nebo obaly na květináče. V ložnici se nabízejí stolní lampa či rám obrazu.

Nakombinujte různé přírodní tóny ložního prádla a získáte v ložnici zajímavý kontrast. Povlečení Anika Wende, 499 Kč | foto: Möbelix

V symbióze s boho stylem

Na útulnosti dodají tomuto ladění prvky ve stylu boho. Béžové a cihlové odstíny si budou skvěle rozumět s přírodními koberečky z juty, sisalu či vlny. V boho interiéru se často uplatňují etno vzory, můžete proto použít i koberce s orientálními či indiánskými motivy.

Oblečte svůj interiér do měkkých příjemných koberců, interiér příjemně zateplí. Tkaný koberec Mississippi, 599 Kč | foto: Möbelix

Vyplétaným prvkům, jako je ratanové křesílko či stínidlo lampy, dodá šmrnc černá barva a posune je tak směrem k modernímu stylu. Budou potom skvěle ladit s ostatními, jednoduššími kousky nábytku. Do zlatých či terakotových květináčů a váz naaranžujte huňaté kytice barevných okrasných travin, které připomínají typické chmýří babího léta.

Aranžmá z okrasných travin a větviček kroucené vrby nádherně vynikne ve zlatém květináči. Obal na květináč Gleam, od 549 Kč | foto: Möbelix

Na stěnu se nebojte klidně dát koberec se zajímavým vzorem nebo pro boho styl tolik charakteristické makramé dekorace. Závěsy na květináče zhotovené touto technikou si můžete vyrobit sami podle návodu ZDE. Vhodnými doplňky budou také zrcadla ve tvaru slunce, na přírodním prostírání z juty zase krásně vynikne barevné nádobí. Zkrátka, kreativita má v tomto případě zelenou!

Koberec s dekorativním vzorem se na stěně promění v působivý abstraktní obraz. Ručně všívaný koberec Maroko, 5999 Kč | foto: Möbelix

Umíte si představit kouzelnější místo, kde by se daly příjemně strávit chladné podzimní večery, než je domov inspirovaný zemitými tóny a laskavou náručí babího léta? Ať už se pustíte jen do drobných změn, nebo zásadního podzimního restartu svého interiéru, s tímto pojetím nešlápnete vedle.