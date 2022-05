Střecha jako nová - snadno, rychle a levně

Většina druhů střešní krytiny je opatřena ochrannou vrstvou již z výroby. Jedná se zpravidla o povrchovou úpravu nátěrovou hmotou. Vrstva této nátěrové hmoty však vlivem povětrnosti křehne, tvrdne a sprašuje. Dalším působením povětrnosti pak může být dotčena i samotná krytina, kterou již nechrání žádná ochranná vrstva a může dojít k její totální destrukci, kdy hrozí zatékání, poškození střešního krovu, či dokonce interiéru domu. Způsobené škody se těžko odstraňují a sanují, přitom existuje rychlé, kvalitní a relativně levné řešení, jak tomu předejít. Tímto řešením je renovační nátěr střešní krytiny kvalitní barvou.

Existuje nepřeberné množství typů střešní krytiny, co se týká materiálu i tvaru, od jednotlivých střešních tašek z betonu či břidlice přes vláknocementové desky až po velkoformátové šablony z pozinkovaného, hliníkového nebo měděného plechu.

Společnost AUSTIS a.s. vyrábí pro všechny výše uvedené druhy krytiny speciální barvy, které odpovídají současným vysokým standardům kvality a mají parametry zajišťující dlouhodobou živostnost a výbornou odolnost povětrnosti.

Zaměřme se tedy na nejvíce používané krytiny a odpovídající výrobky vhodné pro jejich sanaci:

Plechová střešní krytina

Existuje na trhu již mnoho let ve formě tabulí pozinkovaného plechu pokládaných na střešní konstrukci. Jednotlivé tabule jsou spojované falci. Existují i krytiny z hliníkového plechu ve formě šablon. Tento typ střešní krytiny byl a je oblíbený hlavně v podhorských a horských oblastech pro vysokou odolnost povětrnosti, relativně jednoduchou montáž a pro možnost vytvořit i složitější tvary střech. Pro sanaci střešních krytin tvořených pozinkovaným plechem a plechy z barevných kovů je nejvhodnější výrobek ETERNAL na kovy. Jedná se o samozákladujicí barvu vhodnou k přímému použití na kovové podklady. Barva je vodou ředitelná, hedvábně matná, vyznačuje se vysokou adhezí ke všem druhům kovových podkladů a je tedy vhodná pro nátěry a nástřiky kovových střešních krytin. Kromě toho lze ETERNAL na kovy s výhodou použít pro základní i vrchní nátěry kovových konstrukcí, stožárů, vnějších povrchů nádrží, potrubí, plotů, zábradlí, plechů a výrobků z nich, litiny, hliníku, mědi, a to i do prostředí s vyšším korozním zatížením.

ETERNAL na kovy se vyrábí v 11 světlostálých anorganických odstínech, takže si vybere opravdu každý. Specialitou je pak černý odstín v provedení COOL, kde je část tmavých pigmentů nahrazena speciálními světloodrazivými pigmenty. Tyto pigmenty zajistí, že se velká část slunečního záření odrazí a povrch se tak méně zahřívá. Teplota na povrchu může být až o 15°C nižší proti běžné barvě stejného odstínu.

Před prováděním nátěru je nezbytné kovový podklad řádně očistit od zbytků koroze a nesoudržných částic a odmastit. Velké plochy je vhodné očistit vysokotlakým vodním strojem WAP, menší plochy a složitější tvary pomocí úhlové brusky s drátěným kartáčem nebo skelným papírem. Na odmaštění je nejvhodnější použít saponátový nízkopěnivý prostředek, například ETERNAL odmašťovač. Veškeré nečistoty a zbytky saponátů je následně nutné opláchnout čistou vodou.

Betonová střešní krytina

Na trh se dodává ve formě střešních tašek různého tvaru a velikosti, které bývají již z výroby opatřeny ochranným nátěrem. Během času se na povrchu usadí nečistoty, mech a lišejníky, které povrch nátěru naruší a poškodí. Po nějaké době je tedy vhodné provést obnovovací nátěr, ať už z hlediska estetického, nebo funkčního.

Pro sanaci betonové střešní krytiny je nejvhodnějším řešením lety prověřený výrobek ETERNAL mat akrylátový. Jedná se o matnou, vysoce odolnou barvu vhodnou pro nátěry betonových střešních krytin, krytin z pálené hlíny, vláknocementu, dřevotřísky, nepochozího betonu a stavebních prvků. Svojí kvalitou je vhodný i pro zpracování při průmyslových aplikacích. Nátěry jsou vysoce elastické, mají dlouhodobou životnost. ETERNAL mat akrylátový se nabízí ve dvaceti základních odstínech, které jsou vyráběny ze světlostálých pigmentů, a je proto vhodný pro použití v exteriéru. Dva tmavé odstíny, černý a antracit, jsou rovněž nabízené ve variantě COOL.

Před nanášením barvy je nezbytné podklad řádně očistit a odmastit, i zde je nejvhodnější použít vysokotlaký vodní čisticí stroj WAP, který podklad zbaví všech nesoudržných částic a starých nátěrů. Savé podklady jako betonové tašky, tašky z pálené hlíny aj. je nutné před aplikací barvy penetrovat. Vhodné je k tomu použití hloubkové penetrace, například výrobku FORTE penetral. ETERNAL mat akrylátový je možné nanášet ručně pomocí štětce nebo válečku, případně vzduchovým a bezvzduchovým stříkáním.

Vláknocementová střešní krytina

Byla velmi oblíbená v dřívějších dobách, kdy se vyráběly eternitové šablony a velkoplošné desky s povrchem ve tvaru vlny. Dnes se spíše používá pro krytí skladovacích nezateplených hal, zemědělských staveb apod. Díky její křehkosti se na jejím povrchu vlivem povětrnosti vytvoří časem jemné trhlinky a prasklinky, které se působením mrazu rozšiřují, až krytina přestane plnit svoji ochrannou funkci.

Pro sanaci nové i poškozené vláknocementové krytiny je nejvhodnějším materiálem ETERNAL na střechy, který po zaschnutí vytvoří na podkladu vodotěsný nátěrový film s vysokou přídržností, trvalou elasticitou i při nízkých teplotách, dlouhodobou životností a odolností UV záření. I zde se očištění pokladu provádí nejlépe vysokotlakým vodním čisticím strojem s rotační tryskou WAP. Savé podklady je nutné před nátěrem dokonale penetrovat speciálním hloubkovým penetračním prostředkem FORTE penetral.

Velkou výhodou barvy ETERNAL na střechy je, že zakryje a utěsní drobné trhlinky a praskliny podkladu, kterými by tam mohla zatékat srážková voda a způsobit celkové poškození střešní krytiny. Je použitelný i jako alternativa k jiným barvám na plechovou střešní krytinu v případech, kdy se na podkladu vyskytuje důlková koroze. Samozřejmě je nezbytné v takovýchto případech korozní zplodiny co nejlépe odstranit a pro nátěr první vrstvy použít základní antikorozní barvu.

ETERNAL na střechy se nanáší na suchý a očištěný podklad štětcem nebo válečkem v jedné až dvou vrstvách. Druhou vrstvu je možné nanášet nejdříve po 12 hodinách. Barvu je možné nanášet i pomocí bezvzduchového stříkacího zařízení.