Stěrka – recept proti nudě v interiéru

Ve společnosti Němec s.r.o., která se specializuje na povrchové úpravy ve formě stěrek, dobře vědí, jak je důležité následovat trendy, a umějí si držet náskok. Jejich stěrky dodají každému prostoru punc originality.

Před více než dvaceti lety se majitel společnosti Josef Němec rozhodl věnovat finálním povrchovým úpravám stěn ve formě stěrek. A protože v té době na trhu nebylo zdaleka tolik možností jako dnes, přišel se svými vlastními technologiemi – stěrkou Imitace betonu® a Betonepox®. Získal také výhradní zastoupení materiálů Armourcoat pro ČR a postupně vybudoval firmu, která je v segmentu stěrek jednoznačným lídrem.

O tom, jak funguje společnost Němec, jaké povrchy jsou trendy a proč neuděláte chybu, když se rozhodnete pro moderní stěrku, jsme si povídali s Radovanem Najmanem, ředitelem společnosti Němec s.r.o.

Jak se dá z firmy, která se na začátku zabývala štukováním a tvořil ji pouze jeden člověk, vytvořit vizionářskou společnost, která se stane pojmem na trhu?

To je dotaz spíše pro pana Němce, ale myslím si, že za tím stojí především jeho nadšení, potřeba dělat věci co nejlépe a vstřícný přístup ke klientům i zaměstnancům. Spokojený zákazník je naší prioritou. Jsme malá země a rychle se zde rozkřikne, jakou kdo odvádí práci. A úplně nejrychleji se šíří zprávy o té nekvalitní. Jsme si dobře vědomi, že dobré jméno se buduje dlouhé roky, ale zničit nebo poškodit se dá velmi rychle. K tomu všemu se stále snažíme vidět příležitosti tam, kde ostatní vnímají problémy.

Odkud čerpáte inspiraci, kde berete nápady na nové realizace?

V tuto chvíli čerpáme inspiraci především od našich klientů, kteří mají konkrétní představy o jejich vysněném bydlení, a my se snažíme tu část, kde chtějí mít stěrku, nebo dokonce vertikální zahradu či mech, zhmotnit v realitu. Při realizaci používáme vyzkoušené materiály a technologie. Naší obrovskou výhodou jsou mimořádně šikovní kolegové z realizací, kteří mají bohaté zkušenosti, milují výzvy a nebojí se ani odvážnějších kreativních nápadů „na míru“, díky nimž vznikají jedinečné originály.

Jaké povrchy jsou dnes nejvíce trendy?

Momentálně vládnou přírodní, jemné tóny, kde z povrchů převažuje kombinace betonu se dřevem. Na základě své třináctileté pracovní zkušenosti ve společnosti Němec mohu říci, že se jedná o opravdu nadčasovou kombinaci, která i po letech působí moderně a čistě.

A co povrchy v kancelářských budovách nebo třeba obchodních centrech? Tam se přímo nabízí zvolit stěrky.

Rozhodně ano. Ať už se bavíme o toaletách, podlahách či stěnách samotných. Neustále opakuji, že kromě estetického hlediska má stěrka velkou výhodu v rámci její životnosti. Náklady na stěrku jsou sice vyšší než na klasickou výmalbu, ale pokud se pro ni klient rozhodne, nemusí každých pár let znovu malovat stěny, ale jen případně retušovat poničené rohy či stěrku otřít, je-li zašpiněná. Nutno podotknout, že v rámci větších provozů, například pokud jde o sloupy v nákupních centrech, doporučujeme vždy tu nejodolnější variantu, tedy epoxidovou stěrku Betonepox®.

To jste mi nahrál na další otázku. Lidé často vnímají stěrku Imitace betonu® a Betonepox® jako výrazně dražší povrchy ve srovnání s ostatními. Jak s tím bojujete?

Pravdou. Stěrky nikdy nemohou, a ani by neměly chtít, cenově konkurovat obkladům či dlažbám z velkých hobby marketů, standardním výmalbám, levným plovoucím podlahám atd. Jedná se o poctivou ruční práci, kdy se používají kvalitní materiály a dodržují se potřebné technologické postupy, takže aplikace jedné stěny do stěrky trvá tři až pět dní, což logicky zvedá i celkovou cenu. Pro představu, pohybujeme se zde v cenovém rozmezí 1400 až 3500 Kč/m2 bez DPH v závislosti na druhu stěrky. Ceny jsou ale vždy včetně realizace, takže klient již nemusí řešit další krok, kdy si sice koupí materiál, ale musí shánět někoho, kdo provede aplikaci na stěnu či podlahu.

Nadstandardní servis je u nás samozřejmostí. Zdarma jsou výjezdy technika na stavby, technické poradenství i vzorkování. Vždy se postavíme čelem k řešení případných reklamací, nabízíme stabilní zázemí, dva krásné showroomy a samozřejmě dodržujeme stanovené termíny. Za každou cenu se snažíme vždy splnit vše, co slíbíme. Když si tedy spojím všechny tyto body, pak si nemyslím, že bychom byli výrazně dražší než konkurence. Naopak.

Máte stanoveny nějaké minimální plochy pro aplikaci?

Žádný projekt pro nás není příliš malý, rádi realizujeme i menší plochy v koupelně či kuchyni. Jediné, s čím klient musí počítat, je stanovená minimální objednávka (20 resp. 30 tisíc korun bez DPH v závislosti na vybraném materiálu), která odpovídá cca 10 m2. Jde o to, že každá stěrka se aplikuje v několika krocích (dnech) a nejsme tedy schopni, například u 3 m2 ploch stěrky za kuchyňskou linkou, účtovat jednotkové ceny. Často to pak s klienty řešíme tak, že si vyberou ještě další plochu, kam stěrku aplikujeme, aby využili celkový „budget“ minimální objednávky. Nejde o spotřebovaný materiál, ale o čas spojený s technologickými postupy, který v tomto případě sehrává hlavní roli. Osobně vítám i drobnější projekty, protože jsme pak o to blíž našim klientům a vždy nás těší, když můžeme přispět ke splnění jejich snu o krásném bydlení.

Kdo je typickým klientem, který si vybere betonový povrch?

Nemám pocit, že bychom měli nějakého „typického“ klienta. Klientem je každý, komu se stěrky líbí, koho dokážeme oslovit a kdo nám dá důvěru, abychom mu dodali a realizovali finální povrchové úpravy.

Řekněme, že se rozhodnu pro některý z vašich povrchů. Co mě čeká a nemine?

Dostavíte se k nám do showroomu (ul. V Štíhlách 2031/12, Praha 4 - Krč nebo Kaštanová 125a, Brno - Tuřany), kde vám ukážeme všechny povrchy i to, jak vypadají v ploše po deseti letech užívání v našem provozu, a vy si tak ověříte, zda je to skutečně to, co hledáte. Pokud ano, následuje návštěva technika na místě realizace, kontrola podkladů a případně doporučení jejich úprav do ideálního stavu, zaměření a vytvoření cenové kalkulace. Pokud se ladí odstín k nějakému již hotovému povrchu (například dřevěná podlaha či dlažba), vyrobíme zdarma vzorky na míru. Po odsouhlasení vzorků a cenové nabídky se domluvíme na termínu, který vám rezervujeme v našem harmonogramu. Abychom předešli komplikacím, provádí náš technik ještě před nástupem finální kontrolu prostoru a připravených podkladů, měří se vlhkost atd. Pak už jen podepíšeme smlouvu a klienta poprosíme o zaplacení zálohy. A to je vše.

Napadá vás ještě něco, co by klienti měli vědět?

Snad jen to, že každá stěrka je originál. I dvě sousední stěny realizované stejným člověkem budou vždy trochu rozdílné. Ale to je přesně to, co dělá stěrky tak jedinečnými!