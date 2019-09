Stěhování na koleje nejlépe vyřeší půjčovna dodávek

Přestěhovat vysokoškoláka není jen tak. V čím vyšším ročníku školy je, tím více věcí potřebuje. V prváku se stěhoval s trochou oblečení, hrncem, pánvičkou a dvěma talíři, jenže za ta léta se vybavení domu nashromáždilo. Ještě horší to mají ti, co se stěhují do nevybavených bytů. V takovém případě se určitě vyplatí navštívit půjčovnu dodávek, obětovat nějaké peníze a převézt vše najednou v dodávce.

Už od 600 Kč na den

Většině lidí běží hlavou v prvé řadě finanční stránka takového řešení. Té se není třeba bát. Například půjčovna dodávek Praha s názvem MAXi Autopůjčovna nabízí dodávky už od 600 Kč na den. Záleží pochopitelně na tom, jaké konkrétní auto si vyberete. Na stěhování nábytku a osobních věcí však zpravidla není potřeba nic speciálního. Nemusíte hledat extra vysokou nosnost ani silný motor.

U ceny si ovšem vždy dávejte pozor, za co platíte. Některé autopůjčovny si kromě ceny za pronájem určují ještě nesmyslné poplatky. Platíte například za každý najetý kilometr, což je opravdu hloupost. Je přece jasné, že si dodávku půjčujete na to, abyste s ní jezdili.

Dálniční známka je samozřejmostí

Finančně se vám půjčení dodávky vyplatí zejména v případě, že cestujete zdaleka. Což je případ většiny studentů, kteří se na semestr stěhují do většího města. Ti, co v něm bydlí, se nepotřebují nikam stěhovat. Jezdit osobním autem několikrát je pak obvykle dražší než podniknout jednu cestu s dodávkou. Ta má navíc dálniční známku a je vybavena GPS navigací. Tedy aspoň u slušných půjčoven. Domluvit dodávku jde často i ze dne na den. Pokud vás tedy stěhování studenta teprve čeká, pouvažujte nad ním.