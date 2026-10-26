Stát rozdává na zateplení až 250 000 předem. Zjistěte, zda máte nárok

Nic ze svého neplatíte předem
Zateplení domu patří k nejúčinnějším způsobům, jak snížit náklady na topení. Pro řadu domácností je ale i s dotací finančně nedostupné, protože si nemohou dovolit náklady zaplatit nejprve ze svého. Program Nová zelená úsporám Light to řeší tak, že žadatel dostane celou podporu předem.
Nárok má vlastník rodinného domu, jehož domácnost buď pobírá dávku jednotné sociální pomoci, nebo splní zároveň dvě podmínky: příjem nepřesahuje 3. příjmový decil – u domácností tvořených jen starobními důchodci, nebo s jedním členem s invalidním důchodem 3. stupně, až 5. decil – a dům spadá do kategorie E až G. Domácnost také nesmí vlastnit víc než jednu další nemovitost.
Nová pravidla pro letošní rok
Do loňska mohla o přímou dotaci žádat každá domácnost, dnes je vyhrazená jen pro zranitelné a nízkopříjmové domácnosti. Ostatní mají nárok na zvýhodněný bezúročný úvěr. Přesná pravidla se ale mohou měnit, proto se vyplatí ověřit si aktuální podmínky na novazelenausporam.cz těsně před podáním žádosti.
Na zateplení lze získat 50 000 až 250 000 Kč, na výměnu neekologického zdroje tepla nebo instalaci obnovitelného zdroje dalších až 150 000 Kč. Dohromady tedy až 400 000 Kč. Zbytek nákladů může domácnost doplatit bezúročným úvěrem.
„Typický žadatel je člověk, který dům potřeboval zateplit už dávno, ale nemohl si dovolit zálohu na materiál a práci. Přesně tohle program Light řeší,“ popisuje Tomáš Staněk z firmy Wolfinger. Ten jako jediný u nás zastupuje tohoto výrobce celulózové izolace.
Zateplit profi materiálem můžete i svépomocí
Materiál, který lze v rámci dotace použít, nemusí být jen klasická minerální vata. Celulózová izolace z recyklovaného papíru má srovnatelný součinitel tepelné vodivosti a lépe pracuje s vlhkostí i hlukem. Díky minerálním přísadám nehoří plamenem a nehnízdí v ní hlodavci. Sypká konzistence jim také neumožňuje stavět cestičky a hnízda. Izolace se aplikuje ručně rozsypáním na stropy, nebo strojově foukáním na větší plochy a do střech a stěn.
Spotřebu a orientační cenu si můžete spočítat v kalkulačce přímo na webu.
„Dotace je počítaná podle plochy zateplení, vlastní práci žadatele ale finančně ohodnotit a proplatit nejde. Doložit lze jen náklady na materiál, případně nezávislý technický dozor. Nejjistější proto je probrat řešení přímo s firmou, která realizaci nabízí,“ říká Staněk a dodává: „neváhejte se nám ozvat. Tahle šance výrazně snížit náklady na topení a zlepšit si komfort bydlení prakticky zadarmo tu je, a my chceme lidem pomoct ji využít. Náš tým vám pomůže s výběrem řešení, žádostí i realizací na klíč. Dejte vědět skrz kontaktní formulář. Konzultace i pomoc se žádostí je nezávazná.“