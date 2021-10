Stabilní Wi-Fi pro celou rodinu

Zábavná funkce domácího internetu samozřejmě stále zůstává, ale stále vícero z nás potřebuje stabilní bezdrátovou síť nejen proto, abychom mohli hrát on-line hry a pouštět si zábavná videa, ale zejména proto, abychom jednoduše mohli v dnešním světě fungovat. V našich domovech se totiž etablovaly nové pojmy pocházející z angličtiny, již zmíněné homeschooling a homeoffice, tedy v překladu domácí vzdělávání a práce z domova.

Když nám připojení vypadne při chatování na sociálních sítích nebo čtení zpráv, není to taková katastrofa. Horší je, když na obrazovce (potažmo následně i v reálu) zamrzne úsměv šéfovi při důležité podnikové videokonferenci nebo paní učitelce, která právě vašemu potomkovi na dálku zadává domácí úkoly. Stabilita připojení je tedy důležitá více než kdy jindy.

Kdo meshuje ten jede

V této souvislosti nás napadá: Slyšeli jste někdy slovo mesh? To je další anglické slovo, které pomalu, ale jistě proniká do naší mluvy, a na rozdíl od těch předchozích se příliš nepřekládá. Mesh neboli meshový systém je alternativa ke klasickému routeru. Ten šíří a přijímá signál v jednom místě. Mesh se oproti tomu skládá minimálně ze dvou až tří rovnocenných jednotek, které se rozmístí po prostoru a Wi-Fi síť je tak šířena z více míst najednou.

Jedním z průkopníků a současně i lídrů oblasti meshových systémů na trhu je společnost TP-Link, která má v nabídce například model Deco M5. Balení dvou jednotek v tomto případě bohatě stačí na pokrytí plochy až 350 metrů čtverečních, což znamená, že se Wi-Fi síť pohodlně dostane do každého kouta vaší domácnosti jak v bytě, tak i rodinném domě.

Co to tedy pro vás znamená? Zejména to, že při správném rozmístění jednotek Deco po vašem bytě nebo domě, bude internet dostupný všude, jakože fakt všude – v pracovně, dětském pokoji, kuchyni, dokonce i na záchodě nebo na terase. Navíc pokud se budete pohybovat po svém domově s mobilním telefonem v ruce, budete stále připojeni ke stejné síti. Deco je zkrátka jednoduché, spolehlivé a zároveň i atraktivní, co se designu týče.

Další nepopiratelnou výhodou meshového systému TP-Link Deco M5 je, že k němu připojíte klidně až 150 koncových zařízení. V praxi to tedy znamená, že vy můžete klidně pracovat a vést videokonferenci se svými kolegy, zatímco váš školák se věnuje dálkovému studiu a babička streamuje Ordinaci v růžové zahradě. A navíc jste připravení i na budoucnost z pohledu chytré domácnosti, jelikož si do Wi-Fi sítě můžete připojit žárovky, LED pásky, kamery, inteligentní zvonky a zámky, a síť zůstane stále průchodná.

Intuitivní apka, která dává vše potřebné

Deco M5 můžete snadno ovládat skrze jednoduchou mobilní aplikaci, která je kompletně v češtině. Obsahuje i zabezpečení Homecare, které vám umožní kromě prioritizace zařízení, mnoho dalších funkcí, například Rodičovskou kontrolu. Můžete tak své ratolesti, ale i komukoli jinému omezit obsah na internetu, ke kterému má ze svého zařízení přístup. Dokonce můžete některá zařízení od internetu odpojit úplně, nebo jim povolit připojit se pouze na omezenou dobu, například pouze na 3 hodiny denně. To může být v jistých situacích výhodou, případně odměnou.

Mesh můžete postavit i s běžným routerem

Meshovou síť však můžete bez problémů postavit i se svým stávajícím routerem, který posílíte o extender – tedy za předpokladu, že jde o modely podporující technologii OneMesh. Aby to však správně fungovalo musí tuto funkci podporovat obě zařízení tedy, jak router, tak extender.

Jedná se například o router TP-Link Archer C6, který opět snadno nastavíte pomocí aplikace (tentokrát TP-Link Tether) a díky podpoře technologie MU-MIMO nemusíte řešit, že si vaše ratolest pustila on-line streamované video právě ve chvíli, kdy potřebujete mluvit se šéfem. Silnější signál v tomto případě mají na starosti čtyři externí antény s technologií Beamforming, tedy modelování paprsku. To v jednoduchosti znamená, že zesílí signál směrem k vašemu smartphonu nebo třeba notebooku. Zajistí se tak rychlost a stabilita přenosu a také se tím šetří baterie těchto zařízení.

Pokud by vám samotný router přeci jenom nestačil – třeba proto, že nedosahuje do všech koutů vaší domácnosti – můžete svoji domácí síť posílit o zmíněný extender (opakovač signálu), např. TP-Link RE315, který také podporuje OneMesh. Ten jednoduše zapojíte do zásuvky v místě, kam potřebujete rozšířit signál, samozřejmě ještě v dostatečném dosahu routeru. Najít správné místo vám pomůže chytrý indikátor signálu, kterým je extender vybaven. Spárování s routerem je otázkou několika vteřin. Díky podpoře mesh systému pak název sítě zůstává stejný a už neřešíte přepojování, které se děje automaticky.

Až vše jednoduše zapojíte, stabilita bezdrátové sítě při homeschoolingu či homeoffice už pro vás konečně nebude žádný problém.

