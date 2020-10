Správné hygienické čištění a údržba podlahy

Většina nečistot včetně bakterií a virů skončí v průběhu času na podlaze. Důležité je zamezit možnosti usazení nečistot v těžce dostupných místech povrchu podlahy, jako jsou i malé mezery mezi podlahovými prvky, v místech, kde je povrch podlahy narušen a původní povrchová úprava již neplní svou funkci.

Zejména u dřevěných podlah hrozí, ať už vlivem opotřebení nebo klimatických změn či nevhodnou údržbou, narušení povrchu podlahy nejčastěji. Pravidelné ošetření povrchu podlahy je však nezbytné i u podlah laminátových, vinylových, PVC, linolea či marmolea, což doporučují i přední světoví výrobci podlah.

Pokud vaši podlahu pravidelně nečistíte a neošetřujete kvalitními podlahovými čističi, ale pouze běžným saponátem, zpravidla stylem roztírání čím dál tím více špinavějšího roztoku hadrem po podlaze, nemůžete čekat zázraky. Výsledkem může být matný vzhled a šmouhy, navíc vaší podlaze příliš velké množství tekutin škodí. Pokud chcete skutečně kvalitně vyčistit a ošetřit povrch podlahy, používejte prostředky, které jsou pro danou oblast použití vyrobeny. Díky tomu si můžete být jisti, že vaše podlaha vydrží déle a bude skutečně kvalitně vyčištěna. Vyvarujte se univerzálních čističů, některé specifické podlahové povrchy mohou i poškodit!

OTESTOVÁNO! Bona mop a čističe odstraní 99 % bakterií z povrchu podlahy.

Bona, přední světový výrobce podlahářských produktů, nechala v nezávislé laboratoři otestovat mop s novou patentovanou mikrovláknovou utěrkou Bona Cleaning Pad v kombinaci s několika čisticími prostředky Bona. Test byl zaměřen na odstranění nečistot a bakterií z různých typů povrchu podlah. Výsledky testů ukázaly, že došlo k odstranění 99 % bakterií E. Coli a Listeria z povrchu čištěných podlah. Vlastní testy byly prováděny jak na dřevěné dubové podlaze, tak i na podlaze vinylové.

Čisticí utěrka Bona® Cleaning Pad, určená pro mopy Bona, je vyrobená z mikrovlákna a má jedinečný design s dvouzónovou čisticí akcí. Tmavě modrá vnější vlákna naruší špínu, zatímco světle modrá vnitřní vlákna zachytí a absorbují nečistoty. Utěrka Bona Cleaning Pad z mikrovlákna je šetrná k vašim podlahám a je speciálně navržena tak, aby se lehce přichytila na suchý zip ke všem Bona mopům. Díky tomu, že utěrka Bona zvedá nečistoty z podlahy, místo aby je tlačila před sebou, chrání povrch podlahy před poškrábáním. Utěrku je možné prát opakovaně v pračce a vydrží až 500 vyprání.

Běžné čisticí utěrky mohou posunovat nečistoty, rozptylovat prach a zanechat po sobě zbytky špíny. Investice do kvalitního mopu a mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad se vám jistě vyplatí.

Bona hygienické čištění a údržba podlah .

Čištění nebo údržba? Obojí!

Často jsou u péče o podlahy zaměňovány pojmy mytí, čištění a údržba. Zpravidla nejhorším příkladem je názor, že běžným saponátem vyřešíte „vše v jednom“. Rozhodně tomu tak není, dokonce můžete podlahové krytině zkrátit životnost. Aby vám podlaha vydržela co nejdéle jako nová, jak co do funkčnosti, tak vzhledu, je nezbytné dopřát jí skutečně péči, kterou potřebuje. Náklady za kvalitní čisticí a údržbové prostředky se vám zcela jistě vrátí, a to zejména díky delší životnosti podlahy a rovněž i jejím krásným vzhledem.

Čištění podlahy

Na trhu je široký výběr podlahových krytin, které se liší nejen materiálem vlastní podlahy, ale i druhem povrchové vrstvy a jejím finálním ošetřením. Pro každý typ podlahy je vhodné použít správný čistič. Pro parkety, lakované dřevěné podlahy a vrstvené dřevěné podlahy je vhodný Bona čistič pro dřevěné lakované podlahy, pro vinyl, PVC a linoleum například speciální čistič Bona Clean R50. Na konci článku naleznete přehled čističů dle typu podlahy.

Pro správné čištění podlahy rozhodně doporučujeme použít kvalitní mopy, jako jsou například Bona Spray Mop, nebo prémiový Bona Premium Microfiber Floor Mop, které vám v úklidu podlahy efektivně pomohou. Mikrovláknová čisticí utěrka je v obou případech již součástí balení, přichytí se na mop suchým zipem zcela jednoduše a rychle a otočná hlava mopu dostáhne i pod radiátory a těžce přístupná místa. Výhody jsou jednoduché: použití kvalitního čističe a mikrovláknové utěrky Bona bezpečně odstraní bakterie bez použití agresivních chemikálií.

Všechny produkty pro čištění a údržbu podlahy můžete nakoupit online na www.bonaspraymop.cz.

V případě opravdu silného znečištění podlahy nezbývá než použít strojové čištění, tedy systém Bona hloubkové čištění podlah, který dosáhne vynikajícího výsledku i na velmi znečištěných podlahách. Systém Bona Hloubkové čištění podlah využívá speciální stroj Bona PowerScrubber a je vhodný nejen pro dřevěné, vinylové a PVC podlahy, ale i pro terasové podlahy. Více informací o Bona Hloubkovém čištění naleznete na podlahářských webech www.renovujeme-podlahy.cz, www.renovujeme-parkety.com a www.renovujeme-vinyl.cz.

Údržba podlahy

Aby vám podlaha dlouho vydržela krásná, je nezbytné ji nejen vyčistit, ale použít i údržbové prostředky, jako jsou leštěnky, oleje a polymery. Ty dodají podlaze perfektní vzhled a především přispějí k její delší životnosti. Můžeme doporučit všechny leštěnky a osvěžovače značky Bona. Speciálně pro vinylové, linoleum a PVC podlahy je v nabídce i čistící přípravek 2v1 Bona Clean R60, který nejen podlahu vyčistí, ale zároveň poskytne ochranný film na povrchu. Profesionálního výsledku dosáhnete při použití PU politury Bona Shield R, jež je určena pro elastické podlahy jako je linoleum, vinyl, guma a PVC.

Pravidelným používáním kvalitních údržbových prostředků nejen, že prodloužíte vaší podlaze životnost, ale také zvýšíte odolnost proti zašpinění a usazovaní nečistot.

Renovace podlahy

Ani v případě, že je povrch podlahy poškozen, není třeba podlahu vyměňovat. V současné době je možné již renovovat nejen dřevěné podlahy a parkety, ale i podlahy elastické (vinyl, PVC, linoleum..). Společnost Bona nabízí systém renovace podlah, jež zahrnuje odstranění poškozených částí, opravu podlahy a obnovení původního povrchu podlahy, nebo dokonce i vytvoření zcela nového povrchu v novém designu. Podrobné informace a reference najdete na podlahářském serveru www.renovujeme-podlahy.cz a www.renovujeme-vinyl.cz.

Bona pod lupou

Bona je švédský výrobce širokého spektra podlahářských produktů od profesionálních laků, olejů, lepidel a podlahářských brusek až po kvalitní čisticí a údržbové produkty pro podlahy. Sortiment produktů Bona pro čištění a údržbu podlah je vyvíjen i se zaměřením na ekologii a získal ocenění Greenguard. Více informací o společnosti Bona získáte na www.bona.com/

Doporučené přípravky:

Bona Čistič na parkety – čisticí prostředek pro dřevěné lakované a korkové podlahy.

Bona Čistič na olejované podlahy – čistí a impregnuje dřevěné olejované podlahy.

Bona Čistič na laminátové podlahy a dlažbu – čisticí prostředek pro laminátové podlahy, PVC, keramické dlažby, marmoleum, vinyl.

Bona Polish – prostředek pro údržbu dřevěných lakovaných podlah, lesk/mat.

Bona Clean R50 – běžné denní čištění marmolea, vinylových, gumových, PVC/LVT podlah.

Bona Clean R60 – prostředek 2v1 pro údržbu marmolea, vinylových, gumových, PVC/LVT podlah.

Bona Shield R – PU ochranná politura pro vinyl, PVC/LVT podlah. Verze LESK a MAT.

Bona Spray Mop – pro údržbu všech typů podlah. Sada obsahuje čistič, mop, utěrku z mikrovlákna.

Bona Premium Microfiber Floor Mop – prémiový mop s utěrkou z mikrovlákna.

Bona Cleaning Pad – patentovaná utěrka z mikrovlákna pro čištění podlah, odstraní 99 % bakterií.

Bona Applicator Pad – patentovaná utěrka z mikrovlákna, pro aplikaci leštěnek a polišů.

Bona Dusting Pad – patentovaná prachovka s elektrostatickým efektem pro suchý úklid podlah.

