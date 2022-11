Spotový tarif energií se zákazníkům vyplácí

Spotové ceníky jsou alternativou ke klasickým ceníkům, podobně jako investiční produkty bank nebo investičních fondů jsou alternativou ke konzervativnímu běžnému účtu. Na běžném účtu, pokud jste rodina, která má na účtu do 100,000 EUR, nepodstupujete vůbec žádné riziko, ale zároveň žádné peníze s tímto účtem nevyděláte. Pokud investujete do investičních produktů nebo např. do akcií, může být Váš výnos mnohonásobně vyšší, ale jsou s ním spojená i rizika, a to převážně krátkodobá, že nemusí být mnohonásobný výnos napořád.

U spotových ceníků v energiích je tomu podobně, jen se nejedná o výnos, ale o úsporu. Systém fixace ceníků s pevnými cenami přenáší odpovědnost za náklady na rizika s fixacemi na společnosti, které energie klientům prodávají. Tvrzení, že spotové ceníky jsou nevýhodné, je stejné, jako by jediný správný způsob, jak mohou klienti uložit své peníze, byl pouze bankovní účet s minimálním, ale fixním úrokem bez jakéhokoliv rizika.

Tzv. dynamické ceníky se používají i kdekoliv v Evropě a z dlouhodobého pohledu klienti zaplatili na spotových cenách menší ceny než u klasických fixních cen. V letošním roce na spotových cenících klienti zaplatili na elektřině podle marže dodavatele kolem 6200 až 6700 Kč/MWh, tedy cenu, která se blíží cenovému stropu definovaného vládou. Nebýt tohoto cenového stropu, byly by tyto ceny pravděpodobně do konce roku ještě o něco vyšší.

Z energetiky se poslední dobou stala hra mezinárodních energetických skupin a největších hráčů na trhu, neboť i stát poskytuje státní půjčky jen těm největším společnostem, které jsou tímto pochopitelně zvýhodněny oproti menším dodavatelům, kteří však musí hrát podle stejných pravidel jako tito giganti. Jsou i situace, kdy menší dodavatelé měli nakoupenou komoditu pro své klienty s pevnými cenami, ale činnost ukončil jejich velkoobchodní dodavatel. Proto tito alternativní dodavatelé dle platných podmínek upozornili klienty na změnu podmínek s tím, že klient má podle energetického zákona právo od smlouvy odstoupit, a to kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti zvýšení ceny.

Spotový ceník bereme jako produkt, který je službou pro klienta s minimální marží pro dodavatele energií. Marže je často tak nízká, že ani nepřesáhne úrokové náklady na finanční krytí, které musí dodavatel držet na operátorovi trhu, na pohledávkách, provozních a obchodních nákladech a na diferenci mezi zálohami klientů a skutečnými nákupy pro ně.

V nabídce jsou i ceníky, které dokáží přímo reagovat na změny cen energií za pomocí úložných baterií i během dne, kdy jsou v konkrétní hodiny ceny až o 40 % nižší než v nejvíce vytížené hodiny.

Velkou výhodou spotového ceníku je rozhodně to, že jako první reaguje na snížení cen energií na trhu, které jistě jednou přijít musí. Pokud zákazník fixuje své energie na delší dobu u současného dodavatele, tak tento dodavatel musí za každé odběrné místo na další roky nakoupit v současných cenách, a tedy i cena pro klienta je v ročním průměru, a tedy v měsíční záloze vyšší, neboť je fixována v době nejvyšších cen než u ceny spotové. Pokud by dodavatel energií při fixních cenách nákup energií na předpokládanou spotřebu vaší domácnosti neudělal, tzn. nenakoupil by ji dopředu, šel by do spekulace, že se cena energie sníží, a dotoval by energie ze své marže, což není pro dodavatele ekonomicky prospěšné, čímž tak vystavuje všechny své klienty strachu, že nebude schopen energii domácnostem dodat. Spotový ceník je ceník, který je fair s minimální marží pro dodavatele a v této době je, dle našeho názoru, jako ideální služba pro klienta, který je ochráněn cenovým stropem shora a zároveň jako první pocítí snížení cen energií na trhu.

SPOT cena plynu v říjnu klesla o více než trojnásobek

Je jen otázka času spočítat, jaká strategie klientům přinese za energie nižší ceny, momentálně je ale spotový ceník opravdu velmi výhodný a proto nedoporučujeme se zavazovat na dlouhé a ze současného hlediska nevýhodné smlouvy. V letních měsících totiž dominantní firmy masivní kampaní proti spotovým ceníkům nalákali klienty na vysoké ceny s dlouhým obdobím fixace, ale pak přišlo vládní zastropování cen. V době energetického stropu je SPOT ceník nejvýhodnější, jelikož je cenovým stropem od státu chráněn shora, ale jako první reaguje na zlevnění, jako v této době, kdy se ceny vrátily na ceny předválečné. Na energetickém trhu teď existují dva typy klientů – ty s fixními ceníky, kteří budou měsíc co měsíc platit výši stropu energií, a ti, kteří ušetří tisíce korun. Protože zůstali na SPOT ceníku, který je a bude výrazně levnější.