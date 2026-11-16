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Špička mezi makléři. Ludmila Šťastná uspěla v Realiťákovi roku

Komerční sdělení
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Špička mezi makléři. Ludmila Šťastná uspěla v Realiťákovi roku

Špička mezi makléři. Ludmila Šťastná uspěla v Realiťákovi roku | foto: LIRE s.r.o.

Špička mezi makléři. Ludmila Šťastná uspěla v Realiťákovi roku
Špička mezi makléři. Ludmila Šťastná uspěla v Realiťákovi roku
Špička mezi makléři. Ludmila Šťastná uspěla v Realiťákovi roku
Špička mezi makléři. Ludmila Šťastná uspěla v Realiťákovi roku
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Komerční sdělení

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Patří mezi absolutní špičku české realitní scény. Ludmila Šťastná získala v prestižním projektu Realiťák roku 2025 titul 4. nejlepší makléřky v republice a i letos už bojuje v TOP 30. V rozhovoru prozrazuje, v čem spočívá tajemství jejího úspěchu i na co si dát pozor při prodeji nemovitosti.

Svěřit někomu prodej majetku v hodnotě několika milionů korun vyžaduje obrovskou dávku důvěry. Podle jihočeské makléřky Ludmily Šťastné by se proto klienti neměli rozhodovat podle slibů, ale na základě ověřené profesionality, certifikovaného vzdělání a transparentního přístupu. Ve své praxi spojuje přísné standardy prověřované nezávislou porotou se zkušenostmi ze zaoceánských lodí a Severní Ameriky, kde je spokojenost zákazníka vždy na prvním místě. Jak sama říká, prodej pro ni nekončí podpisem smlouvy, ale až v momentě, kdy spokojený klient drží v ruce klíče od nového domova.

V projektu Realiťák roku se pravidelně umisťujete na předních příčkách v kraji i v celorepublikovém žebříčku. Co podle vás v této soutěži rozhoduje o tom, kdo skutečně patří mezi špičku?

Podle mě rozhoduje především odbornost, zkušenosti, profesionalita a důvěra klientů. Účastním se již čtvrtým rokem a vím, že uspět není jednoduché. Za výsledky stojí celoroční vzdělávání, odborné testování a nezávislé prověřování naší práce. Loňské 4. místo v celé České republice je pro mě velkým oceněním, ale především motivací být stále lepší.

Projekt Realiťák roku není jen o popularitě, ale i o odborných testech a prověřování porotou. Která část tohoto hodnocení vaší práce je pro vás osobně nejnáročnější a zároveň nejpřínosnější?

Nejnáročnější je bezpochyby celoroční prověřování. Absolvujeme odborné testy, školení, workshopy a také mystery shopping, při kterém vůbec nevíme, kdy nás hodnotitel kontaktuje. Prověřuje naši komunikaci, odborné znalosti i samotné prohlídky nemovitostí. Máme jen jeden pokus, a právě proto musíme odvádět profesionální práci každý den. Je to náročné, ale nesmírně přínosné.

Jak moc je pro klienta důležité vědět, že jeho makléř prošel takto přísným hodnocením nezávislé odborné poroty? Pomáhá to budovat důvěru už při první schůzce?

Rozhodně ano. Klienti nám svěřují majetek často v hodnotě několika milionů korun a potřebují mít jistotu, že jednají s odborníkem. Nezávislé hodnocení, testování a prověřování jsou důležitým potvrzením profesionality. Skutečnou důvěru si ale musíme získat osobním přístupem, férovým jednáním a kvalitně odvedenou prací.

V aktuálně probíhajícím 9. ročníku soutěže (Realiťák roku 2026) jste se právě probojovala do TOP 30 celorepublikových semifinalistů a získala krajskou nominaci. Navíc jste se stala zlatou podporovatelkou celého projektu. S jakými ambicemi na podzim vstupujete do finální fáze hodnocení a co by pro Vás znamenalo obhájit loňský úspěch?

Loňské 4. místo v celé České republice bylo splněným snem. Letos jsem opět mezi 30 nejlepšími a mým cílem je postup do finále a samozřejmě co nejlepší umístění. Projekt podporuji, protože věřím v jeho smysl a přínos pro celý realitní obor. Velmi si vážím také setkávání s kolegy, od kterých získávám inspiraci a nové zkušenosti.

Vaše strategie prodeje stojí na precizním marketingu – od webových prezentací nemovitosti po PPC kampaně a retargeting. Je toto právě ten standard, který porota Realiťáka roku u elitních makléřů vyžaduje?

Kvalitní marketing je dnes základem úspěšného prodeje. Nestačí nemovitost pouze vystavit na realitní portály. Každá nabídka potřebuje individuální strategii, profesionální prezentaci a cílenou reklamu. Věřím, že špičkový makléř musí umět využívat moderní marketingové nástroje tak, aby klientovi zajistil co nejlepší výsledek.

Kromě online světa sázíte i na offline nástroje, jako jsou letáky nebo inzertní plachty. Jak se tyto různé světy propojují, aby nemovitost nezapadla v davu?

Nejlepších výsledků dosahujeme propojením online a offline marketingu. Internetová reklama oslovuje široké publikum, zatímco letáky v sousedství nebo inzertní plachty dokážou zaujmout zájemce přímo v dané lokalitě. Každá nemovitost je jedinečná, a proto volím takovou kombinaci nástrojů, aby se nabídka dostala ke správným kupujícím.

Zahraniční zkušenosti z USA a Kanady jsou ve vašem oboru velkou výhodou. Jak se tento světový přístup projevuje při samotné realizaci prohlídek?

Ze svého zahraničního působení jsem si odnesla především důraz na individuální přístup ke klientům a jejich potřebám. Pracovala jsem na zaoceánské lodi, v dětském kempu i v účetní firmě. Přestože šlo o zcela odlišné obory, jedno měly společné – spokojenost klienta byla vždy na prvním místě. Tento přístup uplatňuji i v realitách. Prohlídka pro mě není jen představením jednotlivých místností, ale příležitostí pomoci zájemci představit si jeho budoucí domov. Důležitá je příjemná atmosféra, naslouchání jeho potřebám a poskytování pravdivých informací, aby se mohl rozhodnout s jistotou a důvěrou.

Prodej nemovitosti je spojen s velkou zodpovědností. Jak u vás vypadá proces právního servisu a financování, aby klient nemusel mít obavu z žádného administrativního kroku?

Bezpečnost realitního obchodu je pro mě prioritou. Od prověření nemovitosti přes přípravu smluvní dokumentace a koordinaci financování až po převod vlastnictví musí mít klient jasno v každém kroku. Spolupráce s právními a finančními odborníky je přitom zásadní. Mým cílem je, aby celý obchod proběhl bezpečně, transparentně a bez zbytečného stresu.

Vaše práce končí až v momentě, kdy má nový majitel klíče v ruce a jsou přepsané energie. Je tento servis do posledního detailu to, co vás odlišuje od běžné konkurence?

Pro mě prodej nekončí podpisem kupní smlouvy. Samozřejmostí je také předání nemovitosti, předávací protokol a pomoc s převodem energií. Chci, aby klient věděl, že se na mě může spolehnout od první schůzky až po poslední administrativní krok. Právě osobní přístup a dotažení všech detailů považuji za základ kvalitního servisu. Zůstávám s klienty v kontaktu i po ukončení obchodu.

Mnoho lidí se pokouší prodat nemovitost svépomocí. V čem vidíte největší riziko takového postupu ve srovnání se spoluprací s certifikovaným odborníkem?

Největší riziko vidím v nesprávném stanovení prodejní ceny, nedostatečném marketingu a právních komplikacích. Aktuálně hodně lidí financuje svou novou nemovitost prodejem jiné a tady makléř stojí za navazujícími obchody a hlídá termíny. Prodej nemovitosti představuje řadu odborných kroků, při kterých může i malá chyba znamenat velkou finanční ztrátu. Zkušený makléř přináší nejen znalost trhu, ale především bezpečí, úsporu času a profesionální vyjednávání.

Když se podíváte na jihočeský realitní trh, jakým směrem by se měl podle vás vyvíjet, aby byli klienti stále spokojenější?

Přála bych si, aby se realitní trh posouval k větší profesionalitě, transparentnosti a důvěře. Makléři by se měli neustále vzdělávat a poskytovat klientům skutečně kvalitní služby. Právě projekt Realiťák roku pomáhá veřejnosti poznat a ověřit odborníky, kteří svou práci berou vážně. A to považuji za velmi důležité.

Kdybychom se potkali za rok, jaký profesní milník byste chtěla mít v té době za sebou a co byste si přála, aby se o vaší realitní kanceláři mezi lidmi říkalo?

Mým přáním je letos postoupit do finále Realiťáka roku a pokud možno ještě překonat loňské 4. místo v České republice. Ale největším profesním úspěchem pro mě vždy zůstane spokojený klient. Přála bych si, aby lidé o mé práci říkali, že jsem makléřka, které mohou důvěřovat, která jedná férově, profesionálně a vždy hledá to nejlepší řešení.

Protože reality pro mě nejsou jen o nemovitostech. Jsou především o lidech, jejich příbězích a vzájemné důvěře.

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