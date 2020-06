Speciální řešení skříněk vám získá nové úložné prostory

Nakoupíte zásoby vždy na týden a pak nevíte, kam je doma uložit? Pomohou vám potravinové skříně SPACE TOWER, které mohou být přizpůsobeny na míru vašim potřebám. Například dolní zásuvka může být přizpůsobena pro dvoulitrové lahve, další pro mouky... Potravinová skříň využívá veškerou hloubku. Díky plnému výsuvu snadno dosáhnete dokonce i na zásoby, které jsou uloženy až daleko v nejzazším koutku, a to s dokonalým pohodlím ze tří stran.

SPACE TOWER je variabilní z hlediska šířky, výšky i hloubky, naprosto tak padne do každé kuchyně. S rozličnými možnostmi plánování využije každý milimetr prostoru. Samozřejmostí je i jednotný design s celou vaší kuchyní.

Rohová skříňka SPACE CORNER

Rohové skříňky v kuchyni většinou nejsme schopni využít v celém jejich rozsahu. Perfektní možnost využití prostoru nabízí inovativní řešení SPACE CORNER s plnými výsuvy. Na uložené předměty tak hravě dosáhnete bez toho, abyste se pro ně museli shýbat.

Skříně a skříňky s technologií pohybu

S elektrickou technologií otevírání SERVO-DRIVE a zavírání se do jednotlivých výsuvů potravinové skříně a rohové skříňky dostanete i s plnýma rukama, stačí do nich pouze zlehka ťuknout třeba nohou nebo loktem. Zásuvky se také zlehka zavírají pomocí technologie BLUMOTION.

Úzká skříňka SPACE TWIN

Využijte ve své kuchyni i sebemenší skulinku. Pomohou vám v tom úzké skříňky SPACE TWIN, které můžete úplně vytáhnout a snadno tak dosáhnout i na předměty uložené zcela vzadu.

Dřezová skříňka

Získejte více místa pod dřezem, kde často bývá slepé místo. Důmyslným a chytrým řešením je dřezová skříňka – praktický výsuv pod dřez.



Úzký prostor pod dřezem můžete vyřešit plným dolním výsuvem. Pohodlně se tak dostanete až do zadní části zásuvky a celý prostor je maximálně využit a uspořádán podle vašich představ díky příčce ORGA-LINE, která zajistí oddělení čisticích prostředků od tříděného odpadu.

Přijďte načerpat inspiraci a naživo si vyzkoušet řešení firmy Blum – navštivte její showroom. Na vše si můžete sáhnout a vše můžete konzultovat s Blum odborníky, kteří vám poradí a pomohou s výběrem.

Speciální řešení skříněk od firmy Blum

Rakouská rodinná firma Blum má ve svém oboru nábytkového kování tradici již více než 68 let a neustále investuje do dalšího vývoje. Můžete se tak spolehnout na vysoce kvalitní kování, které je testované na desítky až stovky tisíc otevření a zavření. U nejčastěji používaných skříněk a zásuvek to odpovídá přibližně 25 letům používání.



Společnost Blum v současné době působí ve více než 100 zemích včetně České republiky. Spolehnout se můžete na doživotní záruku na kování, na elektrické otevírání získáte záruku 5 let.

Více informací najdete na www.blum.com.