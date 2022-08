Sny o bydlení se mají plnit. Bydlete rychle, levně a bez starostí

Vše je v ceně projektu

Truhláři, tesaři, elektrikáři, instalatéři, malíři – všechny tyto profese jsou součástí našich modulů. Pokud se rozhodnete pro mobilní nebo modulární dům, není na naší straně žádný problém přepravit celou stavbu pomocí kamionů určených pro přepravu nadměrných nákladů na Vámi určené místo. Vše je plně v naší režii, vy jenom ten „koncert“ sledujete z povzdáli.

Tradiční, luxusní, elegantní i neobvyklé

To jsou stavby z našich modulů. Nestavíme z kontejnerů. Naše moduly jsou z lehké a odolné dřevěné konstrukce, která je tvořena sloupy, nosníky, překlady a žebry. Z modulů vznikají domy, které navíc mohou s Vámi i růst.

„Vy si vyberte a my zařídíme. Dáme Vám dům na Vámi uvedenou adresu.“

Sezónní i celoroční

Máte pozemek v rekreačním pásmu a chcete si užívat luxusu plné výbavy vaší relaxační stavby? Máte pozemek, na kterém již dlouho plánujete trvalé bydlení a vy ještě nejste rozhodnutí, jak by mělo vypadat? Jediné co víte je to, že ceny neustále stoupají a vaše úspory se díky inflaci snižují? My tu jsem od toho, abychom Vám pomohli. Pojďte s námi stavět z modulů, kterých máme v nabídce nespočet.

Něco technických dat

Všechny stěny, stropy a podlahy jsou opatřeny velmi účinnými materiály pro tepelnou, akustickou a vlhkostní izolaci. Každý materiálový prvek je precizně připraven v továrních podmínkách našimi zkušenými odborníky. Průřezy konstrukce a její hustota jsou voleny v závislosti na typu stavby a požadavcích, které musí moduly na dané stavbě splňovat - ekologické požadavky, funkčnost, právní normy, možnosti přepravy a mnoho dalších.

Izolační a dokončovací vrstvy jsou vybrány v závislosti na funkci modulární budovy, doporučení pro energetickou účinnost a investičních požadavcích uvedených kupujícím. Každý konstrukční a dokončovací prvek je vyroben z materiálů s vysokým standardem provozních parametrů.

Se vším vám rádi pomůžeme

Zavolejte nám na +420 725 999 129 nebo napište do e – mailu na adresu larkfactory@larkfactorycz.cz. Protože víme, s jak významným snem Vám můžeme pomoci, jsme s Vámi schopni komunikovat každý den, tedy i o víkendech.

Více informací na https://www.rychlydomov.cz/nase-domy nebo nás navštivte na veletrhu FOR ARCH ve dnech 20.-24.9.2022.