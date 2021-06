Snadný prodej bytu díky realitní kanceláři v nedohlednu

Ale ani vlastník prodávané nemovitosti, není často v roli vítěze. Tedy toho, kdo má hodnotnou nemovitost a může se bez starostí těšit na vysoký obnos peněz, který získá od kupujícího prostřednictvím realitní kanceláře.

Své o tom ví pan Karel. Po dědečkovi zdědil prostorný byt v Praze na Vinohradech, v žádané lokalitě. Protože je o takové byty nebývalý zájem, myslel si, že vše půjde naprosto hladce a on jen velmi brzy obdrží tučnou sumu peněz. Tu ostatně bude potřebovat, protože se sám rozhodl stavět za Prahou malý domek.

Oslovil tedy realitní kancelář nedaleko svého bydliště. Vše probíhalo hladce, realitní kancelář mu slibovala jako samozřejmost, že jeho nemovitost prodá za cenu, kterou si on jako prodávající stanoví. Jediné, co realitní kancelář požadovala, bylo rychlé podepsání smlouvy o zprostředkování: „Tvrdili mi, že mají okamžitě vážného zájemce na dědův byt, proto jsem s nimi smlouvu o zprostředkování podepsal. Tvářili se, že vše ostatní bude jen otázka pár dní a peníze mi přistanou na účtu. O nic se nemusím starat. To jsem ale naletěl,“ vzpomíná pan Karel.

Jak dodává, pak už nic nešlo hladce: „Ten vážný zájemce se nekonal, zpětně se domnívám, že to byl jen výmysl realitky, aby mě přiměla k podpisu. Byt sice nafotila a inzerovala ho na internetu, ale fotky byly bídné a znění inzerátu ani neodpovídalo realitě, dokonce v něm byly faktické chyby. Zkrátka žádné vážné zájemce nepřilákal, i když se pár lidí na byt bylo podívat, prohlídka skutečného bytu je zjevně zklamala. Tak uběhly tři měsíce a nic se nedělo. Chtěl jsem tedy logicky smlouvu vypovědět. Měl jsem pro to hned dva vážné důvody: stavitel mého domku na mě tlačil a požadoval zálohu, kterou jsem chtěl z prodeje bytu financovat. A dobrá zpráva byla, že jeden můj známý o byt po dědovi projevil zájem.“

A tak se zdálo, že pan Karel má konečně vyhráno. Ale chyba lávky. Realitní kancelář mu oznámila, že podle podmínek podepsané smlouvy, prodá-li bez nich byt svému známému, bude jim nucen zaplatit provizi 300 000 Kč a ještě nějaké následné sankce za nedodržení smluvních podmínek. To pan Karel samozřejmě nechtěl, a tak dál čekal, zda mu realitní kancelář přivede kupujícího. A známý si mezitím našel jiný byt.

Pan Karel s povzdechem dodává: „Nakonec realitní kancelář zájemce přivedla. Bylo to těsně před uplynutím naší smlouvy. Šlo o mladý pár, který ale, jak se brzy ukázalo, od počátku zápasil s finančními prostředky a nakonec na úvěr nedosáhl. Ale jejich jednání s bankovními domy zabralo další měsíc, a já proto ani po tak dlouhé době kupujícího stále neměl a po skoro tři čtvrtě roce jsem byl znovu na začátku. Aby toho nebylo málo, stavitel mého domku za Prahou mi vypověděl smlouvu, protože jsem nedodal slibované peníze. Ty měly pocházet právě z prodeje bytu, který se ale stále neuskutečnil.“

Hořkou třešničkou na tomto nepovedeném dortu pro pana Karla byla zpráva, kterou se dozvěděl od dědova souseda, když zděděný byt navštívil: „To už jsem naštěstí smlouvu s dotyčnou realitní kanceláří ukončil. Ale dědův soused mi řekl, že po nějakou dobu se v bytě kdosi zdržoval. Měl klíče a jednal suverénně, musel to tedy být někdo ze zmíněné realitky. Když jsem realitní kanceláři zavolal a dožadoval se vysvětlení, odbyli mě, že už pro mě nepracují a že si to soused zřejmě vymýšlí. Prý tam prováděli nějaké dohodnuté technické a estetické úpravy, aby se byt lépe prodával, a v bytě se tedy pohyboval technik.“

Jak pan Karel zklamaně uzavírá: „Ano, na drobných úpravách jsem se s realitkou dohodl, ovšem ne na tom, že byt po dědečkovi bude někdo z realitní kanceláře využívat pro soukromé účely. Nehorázné.“ Poslední slovo pana Karla výstižně popsalo celou jeho zkušenost s „bezproblémovým“ prodejem jeho nemovitosti.

Doporučení advokáta z realitní branže: