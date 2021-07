Skryté zárubně a dveře Dorsis - luxus a minimalismus na míru

Dveře a skryté zárubně Dorsis Fortius 52 pak představují naprostou špičku v segmentu dveří a skrytých zárubní.

Vyznáváte minimalismus a eleganci a chcete ji prožívat i u vás doma? Pak vězte, že minimalismus neznamená jenom mít v interiéru málo nábytku - je to přístup, který vede k souladu všech interiérových prvků na bázi střídmosti a elegance, k čemuž jsou například dveře se skrytou zárubní Dorsis naprosto ideální. Umožní srovnat dveře a zárubeň do jedné roviny se zdí, což sice zní jako detail, ale ve skutečnosti vnese do interiéru zcela nový charakter.

„Dveře a zárubně Fortius 52 jsme vyvinuli s cílem nabídnout moderní řešení zárubní a dveří ve skutečně exkluzivní kvalitě,“ říká David Velímský, jednatel společnosti Dorsis. „Soustředili jsme se na nalezení ideální konstrukce a použití takových materiálů, které zajistí výjimečnou pevnost zárubně i dveří. Dveře tak nejen skvěle vypadají, ale jsou dlouhodobě kvalitní.“

Jaké jsou hlavní výhody konceptu Fortius 52

Dveře se skrytými zárubněmi nabízejí řadu řešení, nebojme se využít je do posledního detailu, konečný výsledek se jistě vyplatí. Chcete dveře až ke stropu? V pořádku. Potřebujete skryté zárubně v podkrovních místnostech nebo oddělit denní a noční zónu bytu? Vše je možné.

Jedná se o ucelený koncept, nikoliv samostatnou zárubeň a dveře - to zajistí dlouhodobou spolehlivost a pevnost, ani dveře větších rozměrů se proto nedeformují a nekroutí.

Dveře mohou být vysoké až 3500 mm, tedy určitě až ke stropu ve většině běžných interiérů, s nadpražím či bez něj. Problémem nejsou ani šikmé střechy podkrovních prostor.

Konstrukce a dostatečná tloušťka dveří 52 mmm umožňuje aplikovat i volitelné nadstandardní doplňky, například skryté samozavírače, dveřní zarážky či elektrické otevírání.

Důležitá je i příprava zárubní a dveří k montáži, aby nedošlo k poškození během dokončovacích stavebních prací – celá konstrukce je proto dodávaná smontovaná a vybavená ochrannými prvky pro snadnou instalaci

Volba barvy a designu, to nás baví nejvíc

Ano - vybrat si správný design a barvu dveří je pro nás často důležitější než konstrukce. Právě v tomto ohledu nám celý koncept Dorsis nabízí netušené možnosti. Naším úkolem je rozhodnout se, jakou roli mají dveře v interiéru hrát - má dveřní plocha zcela splynout se zdí nebo dominovat celému prostoru zcela odlišnou barevností nebo třeba obložením keramickými či kamennými obklady?

Přírodní dýha na dveřích představuje pochopitelnou klasiku - barevnost kvalitní přírodní dýhy do interiéru vždy vnese příjemný pocit zabydlenosti. Chcete-li dosáhnout skutečného souladu s interiérem, Dorsis dokáže zajistit použití dýhy, jakou využije i váš dodavatel nábytku - výsledný efekt je pak opravdu dokonalý.

Dveře se skrytou zárubní se dokážou v prostoru zcela upozadit, stačí je pojmout ve stejné barevnosti a provedení, jakou má okolní zeď, ze vzorníku barev RAL si jistě vyberete. Dveře lze opatřit i stěrkou a natřít, výsledkem je splynutí zdi a dveří do jedné roviny, viditelná je pouze klika a tenká spára.

Pokud chcete bezzárubňové dveře „zasadit“ do netradičně řešeného prostoru (dřevěný obklad stěn, tapety a podobně), určitě volte prémiové řešení Dorsis Fortius - ať už budou dveře vyrobené z dekorovaných či barvených laminátových desek nebo budou obložené keramikou, či dokonce kameny, vždy dokážete umocnit celkový charakter vašeho bytu či domu.



Dorsis Woody - klenot mezi dveřmi

Naprosto jedinečnou estetiku nabízí prémiové řešení Dorsis Woody. Jedná se o dveře s rámovou zárubní srovnanou v jedné rovině se stěnou, což ocení zejména stavitelé, kteří chtějí kombinovat moderní design s klasickými interiérovými prvky. Dýha použitá na zárubeň je ze stejného kmene jako dveře, celá plocha má tak stejnou barvu a kresbu.

„Estetiku bydlení neovlivňují jednotlivé prvky zvlášť, ale celkový soulad mezi nimi. Náš koncept dveří se skrytou zárubní nežádá dominanci v prostoru, naopak - svou variabilitou dokáže sladit dveřní prostory s interiérem, upozadit rušivé prvky a podpořit celkový charakter bytu či domu,“ dodává David Velímský z Dorsisu.

