Veškerý výnos z prodeje Samsung Stackers poputuje Evropské federaci potravinových bank. První úložná sada svého druhu bude obsahovat všech sedm ikonických tvarů a barev Tetrimina – azurovou, žlutou, fialovou, zelenou, modrou, červenou a oranžovou. Díky zábavnému barevnému rozlišení tak bude skladování potravin ve chladničce a mrazničce mnohem jednodušší a efektivnější. A navíc celý výnos z prodeje poputuje Evropské federaci potravinových bank. Seznam českých potravinových bank najdete na stránkách České federace potravinových bank.

Problém plýtvání potravinami vyvolává rostoucí obavy, protože hlášená[1] míra individuálního plýtvání se opět zvýšila a vyrovnala se úrovni, která panovala před vypuknutím pandemie. Tři z deseti lidí (30 %) přiznávají, že vyhazují větší objem potravin, než tomu bylo před pandemií (20 %). Je to proto, že nevěnujeme dostatečnou pozornost tomu, kolik máme zásob, nemáme potraviny v chladničce správně srovnané. Pak nedokážeme efektivně využívat zbytků či rozumně dávkovat ingredience během vaření. Lidé rovněž nevyužívají možnosti navařit ve velkém, rozdělit jednotlivé porce jídel do krabiček a následně je zamrazit na později.

Využitím pestrobarevného a nostalgického Tetris designu budou zákazníci schopni skládat jednotlivé krabičky soupravy na sebe úplně stejně, jako v důvěrně známé hře. Ať už to bude nahoru, dolů, doleva či doprava, souprava na uskladnění potravin je ideální volbou k optimalizaci prostoru. Tímto způsobem využijete kapacitu místa v chladničce mnohem efektivněji a vyhnete se vyhazování potravin. Před svátečním obdobím krabičky na potraviny navíc splní úlohu perfektního vánočního dárku pro gurmány, milovníky her i bojovníky za ekologii. Pokud o těchto Vánocích hledáte něco skutečně jedinečného, tato zábavná souprava je ideální volbou[2].

Skladování potravin s trochou nostalgie: zábavné úložné boxy Stackers | foto: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Stejně jako veselé dózy na potraviny, tak i ledničky Samsung nabízejí nekonečné možnosti přizpůsobení podle individuálního vkusu a potřeby nejen zevnitř, ale i navenek. Ať už hovoříme o flexibilním interiéru, speciální polici na víno, dovolující maximálně využít prostor ve spotřebiči, nebo technologii SpaceMax, která poskytuje pohodlnější rozložení čerstvých potravin – toto partnerství dokonale naplní svůj hlavní účel. Inovativní funkce hledejte i u série Samsung Bespoke, výjimečné kolekci kombinovaných chladniček a mrazniček, oblíbených pro svou velkou kapacitu, komfortní využití a možnost úpravy dle osobních požadavků. Tato limitovaná edice přichází jako odpověď na celoevropský výzkum společnosti Samsung[3] odhalující poznatek, že až šokujících 46 % potravin nakoupených evropskými domácnostmi končí v odpadkovém koši, což v přepočtu představuje částku cca 100 000 korun ročně. Na otázku, jak by se dalo zabránit plýtvání potravinami, víc než polovina Evropanů (54 %) přiznala, že by museli zlepšit systém organizace jídel a surovin a dvě třetiny (64 %) se domnívají, že by jejich jídlo vydrželo déle, pokud by jej správně skladovali.

Skladování potravin s trochou nostalgie: zábavné úložné boxy Stackers | foto: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

„Naším posláním je vyvíjet produkty a řešení, která spotřebitelům pomáhají lépe organizovat jejich život, včetně snižování plýtvání potravinami. Proto jsme se spojili se společností The Tetris Company a uvedli na trh jedinečné úložné řešení Samsung Stackers, umožňující zábavný způsob skladování potravin. Skládací boxy nejenže skvěle vypadají a perfektně zapadnou do chladniček, ale rovněž poskytují zákazníkům efektivnější způsob optimalizace dostupného úložného prostoru a zároveň podporují boj Evropské federace potravinových bank s plýtváním potravinami,“ říká Tim Beere, vedoucí oddělení chladicích zařízení společnosti Samsung.

„Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se společností Samsung při vytváření úložných boxů Samsung Stackers a nabídnout zábavná řešení při organizaci místa v chladničkách s nádechem nostalgické hry Tetris,“ říká Maya Rogers, prezidentka a generální ředitelka společnosti Tetris, a dodává: „Je skvělé vidět, jak Samsung Stackers přivádějí k životu naši milovanou logickou hru, a už se nemůžeme dočkat, až naši zákazníci promění své chladničky a mrazničky na skutečné Tetris puzzle.“

Nové boxy na skladování potravin Samsung Stackers budou dostupné v následujících evropských zemích: Rumunsku, Srbsku, Chorvatsku, Slovinsku, Španělsku, České republice, Slovensku, Itálii, Maďarsku, Řecku, Francii a Spojeném království.

Skladování potravin s trochou nostalgie: zábavné úložné boxy Stackers | foto: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Zákazníci, kteří se o zábavné a efektivní kolekci dóz na potraviny Samsung Stackers chtějí dozvědět více, mohou navštívit stránku samsung.com/tetris. Ti, kdo by si rádi boxy na potraviny zakoupili, tak mohou učinit za cenu přibližně 640 korun, přičemž celkový výnos z prodeje podpoří Evropskou federaci potravinových bank – neziskovou organizaci reprezentující síť 335 potravinových bank v celé Evropě, které se zavázaly, že budou předcházet plýtvání potravinami, a snižovat tak potravinovou nejistotu.

Evropská federace potravinových bank byla v posledních letech svědkem výrazného nárůstu poptávky po potravinách, přičemž se očekává, že ten bude nadále meziročně stoupat. Jen v roce 2020 pomohla síť charitativních organizací, přijímajících potraviny od členů Evropské federace potravinových bank, celkem 12,8 milionům lidí v nouzi, což v porovnání s úrovní před pandemií v roce 2019 představuje růst o 34,7 %. Výsledkem je, že evropští členové získali, vybrali a přerozdělili 860 000 tun potravin, z nichž by se většina jinak vyhodila, což od roku 2019 představuje meziroční nárůst o 12 %, k podpoře charitativních organizací pomáhajících těm, kteří to nejvíce potřebují.

__________________________

[1] Průzkum trendů v oblasti potravinového odpadu neziskové společnosti WRAP v roce 2021

[2] Každý box TetrisTM dodržuje potravinové předpisy a obsahuje následující materiály; 100 % OPP: CAS číslo materiálu PP je 9003-07-0/Recyklovatelné. Vnější obal je plně certifikovaný FSC 2.

[3] Evropský průzkum společnosti Samsung se uskutečnil v 11 zemích s 20 000 respondentů prostřednictvím společnosti 3gem. Míra odpadu vyjádřená v peněžní hodnotě byla v každé zemi vypočítána na základě průměrných týdenních výdajů respondentů ve všech kategoriích a odhadované průměrně spotřeby/odpadu ve všech kategoriích. Roční údaj se následně vypočítá vynásobením počtu týdnů v roce.