Sháníte dveře? Nechte starosti na nás! Máme řešení pro každého

V jejich nabídce najdete jak interiérové dveře, tak i vchodové bezpečnostní dveře do rodinného domu i bytu. A pokud potřebujete atypické provedení, vyrobí vám dveře na míru přesně podle vašich požadavků. Praktické informace a tipy vám v rozhovoru prozradí Martin Dozrál, zástupce obou společností.

Můžete nám jako generální ředitel společnosti SOLODOOR a zároveň jako jednatel společnosti NEXT vysvětlit, jaké výhody pro zákazníky ze spolupráce těchto dvou firem plynou?

SOLODOOR je výrobce interiérových dveří, zatímco NEXT vyrábí ocelové bezpečnostní dveře do bytu i do domu na míru. Obě firmy jsou navíc čeští výrobci s dlouholetou tradicí. Díky spolupráci tedy dnes dokážeme nabídnout jak interiérové dveře, tak i vchodové dveře do rodinného domu nebo vstupní do bytu, a to včetně úplných atypů. Jsme specialisté na dveře. Nabízíme špičkovou kvalitu s nepřeberným množstvím povrchů a dekorů. Nezáleží na tom, jestli chcete tradiční provedení, nebo preferujete moderní design, zda je vaší prioritou bezpečnost, ochrana proti požáru nebo protihluková izolace. Máme dveře za skvělou cenu v perfektní kvalitě a zároveň umíme nabídnout luxus náročnému zákazníkovi.

Jak při výběru dveří správně postupovat?

Pokud vybíráte interiérové dveře, pak je potřeba si nejdříve říct, do jaké místnosti je budete instalovat a co od nich očekáváte. Dle toho pak budete volit typ (klasické otočné či posuvné), orientaci (levé nebo pravé) a výplň (plné, prosklené či celoskleněné). Důležitým rozhodnutím je volba povrchu dveří (fólie, laminátový povrch nebo lak). Následuje volba dekoru a nezapomeňte se zaměřit také na zárubně, protože ty jsou v zásadě základem každého dveřního kompletu.

Když vybíráte vchodové dveře, měli byste v první řadě myslet na to, že by měly být vždy certifikované minimálně ve 3. bezpečnostní třídě. U vstupních dveří do bytu je ze zákona povinná požární odolnost a z uživatelského hlediska je důležitá především zvuková izolace. U vchodových dveří do domu oceníte spíše tepelně-izolační vlastnosti dveří, protože dveře často vedou přímo do obytného prostoru nebo do chodby bez topení, a tudíž je potřeba, aby izolovaly jak teplo, tak chlad.

Vchodové bezpečnostní dveře do domu SD102 s certifikovaným bočním světlíkem | foto: NEXT a.s.

Vypadá to, že jde o poměrně složitou a časově náročnou záležitost. Dá se celý proces nějak urychlit a zjednodušit?

Určitě ano, jsme si vědomi toho, že ne každý se chce výběrem dveří do detailů zabývat, proto na značkových prodejnách SOLODOOR po celé České republice nabízíme odborné poradenství. Profesionální personál od zákazníka zjistí jeho představy a požadavky, pomůže mu zorientovat se v nabídce a doporučí mu dveře a zárubně, které jsou pro něj nejvhodnější. V prodejnách je také možnost si tzv. naživo prohlédnout a osahat jednotlivé typy dveří, různé povrchy i dekory. Zkrátka se s námi podělíte o své představy a požadavky a o zbytek procesu se postaráme my. Od prvního kroku až po finální instalaci dveří vám budeme stát po boku, aby bylo vše podle vašich představ.

Jediné bezfalcové bezpečnostní dveře ve skryté zárubni vyráběné v ČR – NEXT SD104

Dveře jsou dnes vnímány i jako designový doplněk domácnosti. Můžete nám přestavit nějaká zajímavá řešení z vaší nabídky?

Ano, díky inovačnímu oddělení a nejmodernějším technologiím vytváříme chytrá, designová a výjimečná řešení. Ze sortimentu SOLODOOR bych rád upozornil na minimalistické dveře se skrytým falcem (reverzní dveře) nebo nejmodernější laminátové povrchy SOLO MATRIX a CPL SOLO 3D, které dokonale imitují strukturu dřeva na pohled i na dotek (pohmatem můžete cítit jemné drážky jejich struktury). Z nabídky NEXT bych vyzdvihnul například jediné bezfalcové bezpečnostní dveře vyráběné v České republice či repliky historických vchodových dveří v bezpečnostním provedení.

Více informací najdete na www.solodoor.cz a www.next.cz