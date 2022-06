Sběrem dešťové vody výrazně ušetříte

Sucho, které se stává trendem posledních let trápí snad všechny obyvatele rodinných domů nebo chalup se zahrádkou. Sběr dešťové vody tak začíná být čím dál oblíbenější, ale i nutnější záležitostí.

EVROmat a.s. je tím nejlepším partnerem, který vám poradí i zajistí realizaci kompletního odvodňovacího systému vaší střechy.

V hlavní roli střešní systém

K zadržení co možná největšího množství dešťové vody do nádob a kontejnerů je potřeba mít vybudovaný záchytný systém. Kvalitu získané vody ovlivňuje v první řadě už samotná střecha - po plechové střešní krytině, pálených či betonových taškách stéká voda nejčistší, naproti tomu asfaltová a zvětralá eternitová střešní krytina je pro zachycení a následné využití nevhodná.

K odvodnění střešního pláště slouží okapový systém, jehož základ tvoří žlaby, háky na žlaby, svody, objímky svodu, kotlíky a kolena. Významnou roli v čistotě zachycené vody hrají lapače listí a nečistot, které je možné umístit přímo do okapů ve formě ochranné mřížky či jako ochranný košík vkládaný do kotlíku. Ke kontaminaci vody může docházet i při použití měděného okapového systému a proto je dobré se jeho využití v tomto případě vyvarovat.

Protékající vodu ze svodu odvedou do sudu či nádrže chrliče dešťové vody, instalované v jeho spodní části. Levnější varianty mají ručně ovládanou klapku. Hadicové chrliče jsou se sudem propojeny pomocí hadice. Jakmile hladina vody dosáhne maximální výšky, odtéká voda svodovou trubkou do kanalizace. V zimním období se hadicová přípojka nahradí zátkou a všechna dešťová voda odtéká svodem.

Myslete na vhodné umístění nádob

Pokud se jedná o umístění sudů, volíme nejčastěji stinné místo, kde je odpar i v teplých dnech velmi malý. Zásadní je, aby sudy byly řádně zakryté, případně na nich byla v deštivém období síť, která zabrání ptactvu v nežádoucím pádu do vody. Dalšími typy záchytných zařízení jsou velkoobjemové nádrže a podzemní nádrž na dešťovou vodu. K zachycení co možná největšího množství dešťové vody je na místě ji svádět do nádob nejen ze střechy rodinného domu či chalupy, ale i z altánu či skleníku.

Nezanedbávejte údržbu

Po zimním období je zapotřebí okapy prohlédnout, ověřit, zda je sníh či mráz nepoškodil a zajistit jejich průchodnost. První přívalový déšť vás pak nepřekvapí a nenapáchá ještě větší škody. Jednoduché pozinkované okapy se doporučuje jednou za tři roky přetřít barvou, čímž zabráníte korozi.

Prospějete sobě i životnímu prostředí

Dešťová voda je velmi důležitým artiklem, zejména v posledních létech. Jejím využíváním ušetříte nemalé finanční prostředky a navíc maximálním využitím šetříte pitnou vodu, která je příliš cenná na to, abychom s ní jen tak zalévali zahradu. Právě k zavlažování rostlin se dešťová voda skvěle hodí, neboť je chudá na soli a nedochází tak k zasolování půdy a navíc neobsahuje ani chlor. Velmi vhodná je i na praní. Je měkká, takže se v ní lépe rozpouští prací prášky, čímž je snížena jejich spotřeba. A co je neméně důležité, v pračce se neusazuje a nevytváří vodní kámen. To vše mluví pro zachycování a využívání dešťové vody, čímž přispíváme k tvorbě našeho životního prostředí, což v dlouhodobém výhledu rozhodně stojí za to.

www.evromat.cz

Bohumil Brejžek