S novinkou SPACE STEP hravě dosáhnete do úložných prostor nad hlavou

V malých bytech potřebujeme každičký úložný prostor. Díky SPACE STEP můžete plánovat nejen vyšší skříňky, ale dokonce ještě vytvořit nový úložný prostor v oblasti podstavce, kde je stupínek ukrytý. Stává se tak dvojnásob praktickým.

Spolehněte se na bezpečí a stabilitu

Stupínek SPACE STEP ukrytý v soklu je stabilní a bezpečný. Pomůže tak i vašim dětem snadno dosáhnout na pracovní desku, do dřezu nebo umyvadla. Mohou vám tak pomáhat a zapojit se do společného vaření nebo mytí nádobí. Stupátko dosedne na podlahu už při nosnosti od 8 kg (do 150 kg) a bezpečně se zaaretuje.

Pod plochu stupínku SPACE STEP lze integrovat od výšky 150 mm soklový výsuv až do výšky 250 mm. Získáte tak další úložný prostor.

Hladké otevírání a zavírání

S technologií pohybu Blum se podstavec SPACE STEP navíc snadno otevírá a zavírá. Pořídit ho můžete i s elektrickým otevíráním SERVO-DRIVE. Měkké a tiché zavírání zajistí tlumení BLUMOTION.

Stupínek SPACE STEP bude užitečným pomocníkem ve všech místnostech vašeho domova, ale i v kancelářích nebo v obchodě.

SPACE STEP – kvalita, za kterou stojí firma s tradicí

Rakouská rodinná firma Blum má ve svém oboru nábytkového kování tradici již více než 67 let a neustále investuje do dalšího vývoje. Můžete se tak spolehnout na vysoce kvalitní kování, které je testované na desítky až stovky tisíc otevření a zavření. U nejčastěji používaných skříněk a zásuvek to odpovídá přibližně 25 letům používání.

Společnost Blum v současné době působí ve více než 100 zemích včetně České republiky. Spolehnout se můžete na doživotní záruku na kování, na elektrické otevírání získáte záruku 5 let.



Více informací najdete na www.blum.com.